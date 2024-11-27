شباب الأهلي يبحث عن الصدارة الآسيوية في الأردن

يبحث فريق شباب الأهلي عن استعادة صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2، عندما يحل ضيفاً على فريق الحسين إربد الأردني في استاد عمان الدولي، في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ويبحث شباب الأهلي عن صدارة المجموعة الرابعة، في غياب أبرز لاعبيه، حارب سهيل بداعي الإصابة.

وكان فريق الحسين إربد قد نجح في تعويض خسارته أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى، ليحقق الفوز بعد ذلك في ثلاث مباريات متتالية، ويصل إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة، بينما يمتلك شباب الأهلي سبع نقاط (من فوزين وتعادل)، وهو ما يجعل مباراة اليوم غاية في القوة، لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز والانفراد بالصدارة.

وأنهى شباب الأهلي استعداداته للمباراة بخوض التدريب الختامي في دبي، أول من أمس، قبل السفر، أمس، إلى الأردن لخوض المباراة، وظهر في التدريب جميع اللاعبين، باستثناء اللاعبين المصابين، حيث سيغيب عن المباراة حارب سهيل، الذي غاب أيضاً عن مواجهة اتحاد كلباء في الدوري، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة المنتخب الوطني أمام قطر.