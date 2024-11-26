النصر يتعادل مع دهوك العراقي ويحافظ على الصدارة «الخليجية»

تعادل فريق النصر مع فريق دهوك العراقي 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأندية الأبطال الخليجية، عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليصل النصر إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مقابل خمس نقاط لفريق دهوك الوصيف.

تقدم فريق دهوك بهدف عن طريق اللاعب يانيك زاكري في الدقيقة 26 مستغلا خطأ مشترك من دفاع النصر وحارس المرمى عبدالله التميمي، وفي الشوط الثاني حصل النصر على ركلة جزاء أحرز منها علي مبخوت، هدف التعادل في الدقيقة 53، وواصل النصر ضغطه المستمر في الشوط الثاني وترجم ذلك بالهدف الثاني في الدقيقة 76 عن طريق المدافع ليما، قبل أن يدرك فريق دهوك التعادل في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب البديل روبين أكواه.