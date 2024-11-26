الوصل يهزم «الشرطة العراقي» في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق الوصل فوزاً ثميناً على الشرطة العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مباريات مرحلة الدوري لغرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة على استاد كربلاء في العراق، ليضع «الإمبراطور» قدماً في ثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

قدم الوصل مباراة قوية، وأحرز جوناتاس سانتوس الهدف الأول في الدقيقة 14 من متابعة جيدة لكرة لعبها ماجد سرور، وأكملها اللاعب البرازيلي بتسديدة قوية في المرمى، بينما أنقذ خالد السناني مرماه من فرصة خطرة عندما سدد أمير صباح كرة لمست مدافع «الفهود»، الكوري سيونغ وغيرت اتجاهها وأبعدها السناني (30).

وفي الشوط الثاني أحرز فهد اليوسف هدف التعادل للشرطة العراقي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (50)، بينما حصل الوصل على ركلة الجزاء بعدما ارتطمت الكرة بيد اللاعب أحمد يحيى، وسدد فابيو ليما الكرة بمهارة مضيفاً الهدف الثاني (64)، قبل أن يحسم نيكولاس خمينيز اللقاء بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء حصل عليها علي صالح لتنتهي المباراة بفوز الوصل.