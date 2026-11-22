أنقذ المهاجم البديل كارلوس إسبي ريال مدريد من التعثّر أمام سيلتا فيغو، بعدما سجّل هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 85، السبت، على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، ليمنح فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو انتصاره التاسع توالياً في المسابقة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن ريال مدريد رفع رصيده إلى 33 نقطة، متساوياً مع برشلونة المتصدر، الذي خاض مباراة أقل، بعدما قلب تأخره بهدف مبكر في ليلة أهدر فيها الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاء قبل أن يصنع هدف التعادل.

وفاجأ سيلتا أصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، حين أنهى بابلو دوران هجمة جماعية بهدف التقدّم، وكاد السويدي ويليوت سفيدبيرغ يضاعف النتيجة بعد مرور نصف ساعة، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تصدّى لتسديدته، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 36، إثر قيام خافي رودريغيز بشدّ مبابي، الذي سدّد الكرة فوق العارضة.

ودفع مورينيو في الشوط الثاني بالبرازيلي فينيسيوس جونيور والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والإسباني مارك كوكوريّا، وجاء التعادل في الدقيقة 66، حين تقدّم فينيسيوس بالكرة ومرّرها إلى مبابي، الذي هيّأها للإنجليزي جود بيلينغهام، فسجّل بتسديدة أرضية قوية بقدمه اليمنى.

وأشرك مورينيو إسبي في الدقيقة 78 بدلاً من إدواردو كامافينغا، وبعد سبع دقائق ارتقى المهاجم البالغ 21 عاماً لعرضية من فينيسيوس وسدّد برأسه، فتصدّى الحارس الروماني يونوت رادو للمحاولة الأولى، لكن الكرة ارتدّت إلى إسبي، الذي تابعها في الشباك وحسم النقاط الثلاث.

وأبقى الفوز الضغط على برشلونة، الذي يستضيف فياريال على ملعب «كامب نو» الأحد، ويكفيه التعادل لينفرد مجدداً بالصدارة.