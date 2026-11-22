غادر مهاجم باريس سان جيرمان، ديزيريه دوي، الملعب باكياً على نقالة بعدما تعرّض لإصابة في الركبة خلال فوز فريقه على مضيفه نيس 3-2، السبت، في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي، بعد دقائق من تسجيله هدف التقدم للفريق الباريسي.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الدولي الفرنسي، البالغ 21 عاماً، سقط على أرض الملعب بعدما مدّ ساقه اليمنى في محاولة للسيطرة على الكرة قرب الجناح الأيسر، من دون احتكاك مع أي لاعب من نيس، وتدخّل الطاقم الطبي قبل أن يغادر دوي الملعب ويحلّ فيران توريس مكانه قبل نهاية الشوط الأول.

ووصف مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، الإصابة بأنها «خطيرة»، وقال عقب المباراة إن تحديد طبيعتها يتوقف على نتائج الفحوص الطبية المقررة الأحد، وأعرب عن ثقته بقدرة دوي على التعافي والعودة بقوة.

وجاءت الإصابة قبل أيام من مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا، وفي وقت يفتقد فيه الفريق الباريسي أيضاً جهود الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بسبب إصابة في الركبة.

وكان الجزائري محمد أمين عمورة قد افتتح التسجيل لنيس في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل سيني مايولو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 31، ثم يمنح دوي باريس سان جيرمان التقدم بعد دقيقة واحدة، مستفيداً من عرضية المغربي أشرف حكيمي.

وأضاف توريس الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعد تمريرة من عثمان ديمبيلي، فيما قلّص التونسي علي العابدي الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بفارق خمس نقاط عن ليل.