«ريمونتادا» من العيار الثقيل.. الجزيرة يهزم شباب الأهلي ويواصل انطلاقته المثالية في الدوري

حقق الجزيرة أفضل بداية في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، بعدما واصل انطلاقته المثالية بالفوز على شباب الأهلي 3-1، في قمة الجولة الرابعة التي جمعتهما على استاد راشد في دبي، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 12 نقطة، متساوياً مع العين في صدارة جدول الترتيب بالرصيد نفسه من النقاط لكنه يتفوق في عدد الأهداف، فيما تلقى «الفرسان» خسارته الأولى وتوقف رصيده عند 9 نقاط.

وشهد الشوط الأول أفضلية واضحة لشباب الأهلي، الذي بدأ المباراة بقوة وتمكن من افتتاح التسجيل مبكراً، بعدما نجح غيلهيرمي بالا في الدقيقة الثانية في هز الشباك بتسديدة قوية، إثر مجهود فردي مميز، ليمنح «الفرسان» أفضلية مبكرة.

وواصل شباب الأهلي سيطرته على مجريات اللعب، فيما حاول الجزيرة العودة إلى المباراة، واقترب من إدراك التعادل في الدقيقة 35، عندما أطلق فيدريكو كارتابيا تسديدة قوية تصدى لها حارس الجزيرة أرسين، مبقياً فريقه في أجواء اللقاء.

وفي الدقيقة 44، عاد الجزيرة لتهديد مرمى شباب الأهلي بتسديدة من ميلسون، لكن الحارس حمد المقبالي تألق في التصدي لها. ومع اقتراب الشوط من نهايته، نشط الجزيرة هجومياً، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما أرسل ميلسون عرضية قابلها فينيسيوس ميلو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

ولم يتوقف ضغط الجزيرة، حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع حاملة هدف التعادل، بعدما أطلق مالكوم تسديدة قوية باتجاه المرمى، اصطدمت بإيغور وتحوّلت إلى هدف عكسي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وجاءت بداية الشوط الثاني أكثر إثارة، وكاد شباب الأهلي أن يستعيد تقدمه في الدقيقة 46، بعدما أطلق البديل ماركيلو تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

ورد الجزيرة سريعاً، ونجح في قلب المباراة لمصلحته في الدقيقة 55، عندما تابع ماركوس ميلوني تسديدة برونو دي أوليفيرا، ووضع الكرة في المرمى، ليمنح «فخر أبوظبي» التقدم 2-1.

وحاول شباب الأهلي العودة إلى المباراة، وكثف ضغطه الهجومي بحثاً عن التعادل، بينما أتيحت للجزيرة فرصة لتعزيز تقدمه في الدقيقة 66، عندما انفرد أسيلاني بالمرمى، لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وتواصل ضغط «الفرسان» في الدقائق التالية، وكاد أن يدرك التعادل عبر محمد جمعة الذي قابل إحدى الكرات برأسه، لكنها مرت فوق العارضة، قبل أن يتكرر المشهد مع سلطان عادل، الذي ارتقى لكرة أخرى وحولها برأسه فوق المرمى.

وفي المقابل، اعتمد الجزيرة على الهجمات المرتدة، وهدد مرمى شباب الأهلي بتسديدة خطرة من تاليسكا مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حسم الجزيرة المباراة بالهدف الثالث، بعدما قام ميلسون بمجهود رائع وتوغل بشكل مميز قبل أن يهيئ الكرة لأسيلاني، الذي نجح في إيداعها الشباك، مؤكداً انتصار «فخر أبوظبي» بنتيجة 3-1.