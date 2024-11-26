النصر يبحث عن «فوز خليجي» اليوم

يأمل النصر العودة من العراق بثلاث نقاط جديدة، عندما يحلّ ضيفاً، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على فريق دهوك، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية.

ويحتل «العميد» صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، عقب تحقيق الفوز في أول مباراتين على ظفار العماني وأهلي صنعاء اليمني، بينما يأتي دهوك في المركز الثاني بأربع نقاط، بفوز على أهلي صنعاء، وتعادل مع ظفار العماني. ويبحث النصر عن العودة إلى الانتصارات، ومصالحة جمهوره، بعد التعرض للخسارة الثالثة في دوري أدنوك للمحترفين، التي جاءت أمام الشارقة بثلاثية.