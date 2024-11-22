منتخب لبنان يهزم «أبيض السلة» في التصفيات الآسيوية

تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة، إلى هزيمة ثقيلة أمام ضيفه المنتخب اللبناني، بفارق 22 نقطة وبنتيجة (99-77)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بدبي، في افتتاح النافذة الثانية من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.

وتجرع المنتخب الوطني خسارته الثالثة على التوالي في المرحلة النهائية من التصفيات، بعد تعرضه للهزيمة في النافذة الأولى فبراير الماضي أمام كل من منتخبي سورية والبحرين بنتيجتي (64-70) و(63-78) على التوالي.

وبات المنتخب الوطني مطالباً بالفوز في مواجهاته الثلاثة المقبلة، للحفاظ على آماله للتأهل المباشر عن مجموعته السادسة إلى كأس آسيا 2025، سواء في لقاء الاثنين المقبل أمام المنتخب البحريني في دبي، أو في لقائي النافذة الثالثة والختامية في فبراير المقبل أمام منتخبي سورية ولبنان.