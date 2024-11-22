الكعبي: نخطط للتوسع في سباقات زايد الخيرية

ينطلق، غداً، «سباق زايد الخيري 2024» السنوي في «إرث أبوظبي»، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

ويُشجع «سباق زايد الخيري» جميع الرياضيين، سواء من المحترفين أو الهواة، على المشاركة في هذا الحدث تحت شعار «نجري للعون».

وذكر بيان صحافي أنه «تم إعداد مسارات مختلفة تتناسب مع جميع المستويات، بما في ذلك مسار لمسافة ثلاثة كم للعائلات، ومسار لمسافة خمسة كم للرياضيين المتوسطين، ومسار متقدم لمسافة 10 كم للمتمرسين والمحترفين».

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي: «نحن فخورون للغاية بأن سباق زايد الخيري كان ولايزال قوة للخير منذ انطلاقته عام 2001، تكريماً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضاف: «لدينا الآن سباقات زايد الخيرية الراسخة في أبوظبي ونيويورك ومصر، التي تجذب عدداً متزايداً من المشاركين المستوحين من رسالته النبيلة، مع خطط للتوسع قريباً إلى العديد من الدول الأخرى، ونرحب بالمشاركين من جميع الفئات العمرية، وكل مستويات اللياقة البدنية، ونتطلع إلى انضمام المزيد منهم في يوم السباق لتشجيع عائلاتهم وأصدقائهم من المتسابقين حتى خط النهاية، كما يسعدني أيضاً أن عائدات هذا الحدث ستذهب بالكامل لمصلحة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، لتمكين المتعايشين مع التصلب المتعدد من حياة طبيعية عبر التوعية والدعم والسعي لإيجاد علاج».