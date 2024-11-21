العين يترقب الانطباع الأول عن جارديم أمام العروبة اليوم

يحلّ فريق العين في الساعة 19:30 من مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على العروبة في استاد دبا، ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة ستكون فيها الأنظار مركزة على المدرب الجديد، البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تولى قيادة «الزعيم» خلفاً للأرجنتيني هيرنان كريسبو.

ويمتلك العين ثماني نقاط في المركز الثامن (له مباراتان مؤجلتان)، فيما يحتل العروبة المركز قبل الأخير بثلاث نقاط.

وسيكون جارديم مطالباً بقيادة الفريق للانتصار المقرون بالأداء، خصوصاً أنه لن يحصل على فرصة ثانية لإعطاء انطباع أوّلي، كما أن الفوز سيثبت صحة القرار الذي اتخذه مجلس إدارة نادي العين بالتعاقد معه من بين مجموعة من الأسماء التي كانت مطروحة، بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي حصدها «البنفسجي» في المباريات الماضية.

وكان الوافد الجديد قد حصل على فرصة جيدة للتعرف إلى معظم لاعبي الفريق، عدا الدوليين الذين تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركتهم جميعاً في لقاء اليوم، وتزخر قائمة الفريق بمجموعة من اللاعبين غير الدوليين القادرين على صناعة الفارق، وتحقيق انتصار على العروبة.

وعلى الجانب الآخر، ينشد العروبة الخروج من أزمته بالعودة إلى سكة الانتصارات، ويدرك لاعبوه أن الانتصار أو التعادل على الأقل تقديراً أمام منافس بحجم العين سيكون له ما بعده، وسيعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

وكانت آخر مواجهتين جمعتا بين الفريقين في موسم 2021-2022 انتهتا ذهاباً بالتعادل 3-3 وإياباً بالتعادل 1-1.

وفي المواجهة التي تقام في الساعة 16:40 على استاد خالد بن محمد، يستقبل البطائح صاحب المركز الـ12 برصيد أربع نقاط خورفكان الذي يحلّ في المركز الـ11، ولديه في رصيده سبع نقاط، وعلى عكس الموسم السابق، فإن أصحاب الأرض حالياً لا يقدمون الأداء المتوقع منهم، وهو ما يجعل من لقاء اليوم فرصة لتصحيح المسار، وعلى الجانب الآخر يدخل الضيوف اللقاء بقيادة فنية جديدة، بعد أن أسندت المهمة للمدرب المواطن، عبدالمجيد النمر، خلفاً للمدرب الروماني إيسايلا الذي أقيل من منصبه.