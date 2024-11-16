لاعبو القارة السمراء الأكثر حضوراً في قائمة الهدافين بدوري «الهواة»

شهدت قائمة الـ10 هدافين الأوائل «التوب تن» في دوري الدرجة الأولى سيطرة اللاعبين القادمين من إفريقيا، إذ وجد أربعة لاعبين من القارة السمراء في القائمة، بمجموع 15 هدفاً سجلوها خلال الجولات الست الماضية، يليهم لاعبو القارة الأوروبية بثلاثة لاعبين سجلوا 11 هدفاً، فيما ضمت القائمة لاعبَين من البرازيل سجلا 9 أهداف، بينما انفرد لاعب نادي الإمارات عبدالله النعيمي بكونه المواطن الوحيد بين أفضل 10 هدافين برصيد ثلاثة أهداف، وإجمالاً سجل اللاعبون الـ10 الموجودون في المراكز الأولى بقائمة الهدافين 38 هدفاً.

«الإمارات اليوم» رصدت أبرز المشاهد التهديفية في الموسم الحالي من دوري «الهواة».

الذيد الأبرز تهديفياً

تمكن لاعبا الذيد البرازيلي لوكاس سيلفا والغامبي الفوسيني جاساما من تسجيل سبعة أهداف من مجموع 38 هدفاً سجلها اللاعبون الـ10 الأوائل في المسابقة خلال ست جولات، وهي حالة نادرة لفريق الذيد، وتكشف عن خطط الفريق الهجومية، خصوصاً أن الفريق ليس ضمن الفرق الأربعة الأولى في ترتيب البطولة.

فرق الشركات

شهدت قائمة الهدافين الـ10 الأوائل تسجيل لاعبي فرق الشركات 10 أهداف، وهو رقم مميز يعكس جودة التعاقدات التي تبرمها فرق الشركات، وأبرزهم لاعب «غلف إف سي» التشادي أنور محمد برصيد أربعة أهداف.

السنغالي ديوب يتصدر الأفارقة

فضلت إدارات الأندية التعاقد مع اللاعبين القادمين من قارة إفريقيا، وذلك بسبب انخفاض عقودهم المالية واللياقة البدنية العالية التي يتمتعون بها، ويتصدر الأفارقة لاعب العربي، السنغالي محمد ديوب، بخمسة أهداف، ويأتي ثانياً لاعب «غلف إف سي» التشادي محمد أنور «3 أهداف»، ولاعب مصفوت الغامبي إبريما جينغ «3 أهداف»، ولاعب الذيد الغامبي الفوسيني جاساما «3 أهداف».

تميز أوروبي

شهدت قائمة الـ10 الأوائل على مستوى الهدافين وجود ثلاثة لاعبين من أوروبا، سجلوا 11 هدفاً في الجولات، هم: لاعب الفجيرة، الفرنسي ساندر بنبشير «5 أهداف»، ولاعب غلف يونايتد، الإيرلندي كليم ستروبريدج سيمون «3 أهداف»، ولاعب يونايتد، الهولندي كوينسي بروميس «3 أهداف».

تراجع البرازيليين

تناقص عدد اللاعبين البرازيليين المنضمين للعب في أندية الدرجة الأولى لأسباب عدة، منها ارتفاع قيمة عقودهم المالية، ومغالاة وكلائهم، ونجح لاعبان فقط في دخول قائمة أفضل 10 هدافين، هما لاعب دبا ديوغو فارياس الذي سجل خمسة أهداف، إضافة إلى لاعب الذيد لوكاس سيلفا صاحب الأهداف الأربعة.

الهدافون الـ 10 الأوائل

1- البرازيلي ديوغو فارياس (دبا) 5 أهداف

2- الفرنسي ساندر بنبشير (الفجيرة) 5 أهداف

3- السنغالي محمد ديوب (العربي) 5 أهداف

4- البرازيلي لوكاس سيلفا (الذيد) 4 أهداف

5- التشادي أنور محمد (غلف إف سي) 4 أهداف

6- الإيرلندي كليم سيمون (غلف يونايتد) 3 أهداف

7- الإماراتي عبدالله النعيمي (الإمارات) 3 أهداف

8- الهولندي كوينسي بروميس (يونايتد) 3 أهداف

9- الغامبي أبريما جينغ (مصفوت) 3 أهداف

10- الغامبي الفوسيني جاساما (الذيد) 3 أهداف