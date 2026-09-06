الصراف: نثق بمشروع إنييستا.. والنتائج لا تغير رؤيتنا

أكد رئيس نادي غلف يونايتد، أحمد الصراف، تمسك إدارة النادي بالمشروع الذي يقوده المدرب الإسباني أندريس إنييستا، رغم تلقي الفريق خسارته الثانية توالياً أمام الذيد بنتيجة 2-3، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، مشدداً على أن النتائج في بداية الموسم لن تدفع النادي إلى تغيير رؤيته أو الاستعجال في تقييم التجربة.

وقال الصراف لـ«الإمارات اليوم»: «نحن لا نبني فريقاً لمباراة أو موسم واحد، بل نبني مشروعاً، وإنييستا جزء أساسي من هذا المشروع»، مؤكداً أن العمل مع المدرب الإسباني يرتبط برؤية طويلة المدى تهدف إلى تطوير الفريق، ومنح اللاعبين فرصة النمو واكتساب الخبرة.

وأضاف أن الخسارتين أمام دبا والذيد لا تعكسان بالضرورة الصورة الكاملة عن الفريق، خصوصاً في ظل الأداء الذي قدمه، وقدرته على تسجيل خمسة أهداف خلال المباراتين، رغم فقدان الفريق ستة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل على معالجة التفاصيل التي حالت دون ترجمة الأداء إلى نتائج إيجابية.

وأوضح الصراف أن غلف يونايتد يواصل الاعتماد على العناصر الشابة، ويدرك أهمية تحقيق التوازن المطلوب، من خلال الاستعانة بلاعبي الخبرة، بما يساعد اللاعبين على التعامل بصورة أفضل مع اللحظات الحاسمة في المباريات.

أداء قوي

وأضاف: «شاهدنا في المباراتين الماضيتين جوانب إيجابية، والفريق سجل خمسة أهداف وصنع فرصاً، وهذا يؤكد أن هناك عملاً فنياً واضحاً، لكننا ندرك في الوقت نفسه أن الأداء يجب أن يترجم إلى نتائج».

وأوضح: «في كرة القدم، هناك تفاصيل صغيرة تصنع الفارق، ونحن نعمل على معالجة هذه التفاصيل، خصوصاً في كيفية إدارة المباراة والمحافظة على التركيز في اللحظات الحاسمة».

وأكد الصراف أن الثقة بمشروع إنييستا لا ترتبط بنتيجة مباراة أو مباراتين، وأن النادي ينظر إلى تطور الفريق على المدى البعيد، مع استمرار العمل على بناء فريق يمتلك شخصية واضحة، وقادر على المنافسة وتحقيق النتائج.

أصغر لاعب

وشهدت مباراة غلف يونايتد والذيد مشاركة اللاعب الإنجليزي سيف السعدي، البالغ 15 عاماً وثمانية أشهر و17 يوماً، والذي يعد، وفق المعلومات الواردة، أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول في تاريخ دوري الدرجة الأولى، في خطوة تعكس الرؤية الفنية للنادي في استكشاف المواهب ومنحها الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول.