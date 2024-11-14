لقب بطولة العرب للشطرنج بين روضة السركال والمصرية شاهندة

انحصرت المنافسة على لقب البطولة العربية للشطرنج الكلاسيك للسيدات، المقامة حالياً في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بين لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، روضة السركال، والمصرية شاهندة وفا، بعد فوزهما في الجولة السادسة من البطولة على كل من الجزائرية لينا نصر، والإماراتية مريم عيسى، على التوالي.

ورفعت روضة السركال رصيدها إلى 5.5 نقاط في الصدارة، بفارق نصف نقطة عن البطلة المصرية، إذ من المقرر أن تلتقي البطلة الإماراتية في الجولة السابعة مع السورية منار خليل، فيما تلتقي شاهندة وفا مع لاعبة المنتخب الوطني عنود عيسى.

وتحتل منار خليل المركز الثالث في الترتيب العام لمنافسات السيدات برصيد 4.5 نقاط.

وابتعد اللاعبون المواطنون عن المنافسة على لقب بطولة الرجال، على الرغم من فوز لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، عمران الحوسني، على المصري نهاد نيازي، ليرفع رصيده إلى 4.5 نقاط في المركز الثالث، خلف كل من الجزائري بلال بالحسن الذي يتصدر برصيد 5.5 نقاط، والمصري محب أمير صاحب المركز الثاني.