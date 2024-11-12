حمد الزعابي: طموح البطائح الفوز بجميع بطولات كرة الصالات

أكد لاعب نادي البطائح، حمد الزعابي، أن فريقه يطمح إلى الفوز بجميع بطولات الموسم الحالي، كما فعلها في الموسم الماضي، وأن الفوز بكأس السوبر الذي تحقق أخيراً على حساب خورفكان هو بداية حصاد النتائج، بانتظار الفوز ببطولتَي الدوري وكأس الإمارات، مشيراً إلى أن الفريق قادر على ذلك بقيادة مدربه المواطن، عدنان الهولي، وبرفقة زملائه اللاعبين، وقد أثبت ذلك في كثير من الاستحقاقات.

ويعد لاعب نادي البطائح، حمد الزعابي، من اللاعبين المميزين والموهوبين في كرة الصالات، إذ أسهم مع فريقه بالفوز بكأس السوبر بتسجيله ثلاثة أهداف حاسمة، قادت الفريق للتتويج، إضافة إلى صناعته فرصاً كثيرة، وتسجيله أربعة أهداف في أربع مباريات، وضعت البطائح في المركز الثاني لترتيب فرق الدوري مناصفة مع خورفكان برصيد 13 نقطة.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «كرة الصالات الإماراتية متطورة في جميع الجوانب، وتعيش فترة استقرار فني وتنظيمي مميزة على الجانب المحلي، ومقبلة على تطور أفضل خارجياً، ونتمنى أن تكون الخطوة المقبلة المشاركة والفوز بكؤوس وألقاب البطولات على المستويين الخليجي والآسيوي، ونتمنى أن تعود مشاركة الفرق والمنتخبات إلى المنافسات الدولية، ومن المؤكد أنه سيكون لفريق البطائح دور مميز، ويساعد في تطور صالات الإمارات، من خلال رؤيته الثاقبة لما يتمتع به من أسلوب مميز بدنياً وفنياً، إضافة إلى الجانب الذهني وروح الانتصارات التي يتمتع بها».

وقال: «جمهور الصالات أضاف للبطولة رونقاً جميلاً بحضوره للمدرجات، وهو ينفرد بذلك أكثر من الرياضات الجماعية، ويسهم حضوره في دعم الفرق واللاعبين لمواصلة التميز، لذلك نطمح إلى أن تقوم لجنة كرة الصالات بالعمل على تعزيز ذلك، من خلال مبادرات تدعم النقلة النوعية للعبة». يذكر أن اللاعب حمد الزعابي سبق له تمثيل كلباء في الموسم الماضي، وتميز خلال مبارياته بتسجيله 17 هدفاً قبل أن ينضم إلى صفوف البطائح.