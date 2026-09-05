منافسة

أكد مدربون لحراس المرمى أن حارس شباب الأهلي والمنتخب الوطني، حمد المقبالي، سيجد منافسة قوية من حارس الوصل هوركاش، والجزيرة إيرسين ديستان، في تمثيل المنتخب الوطني.

مصابون

وصف جمهور فريق في دوري المحترفين ناديهم بأنه أصبح «عيادة طبية»، بسبب ارتفاع عدد المصابين، والتعاقد مع لاعبين غير جاهزين طبياً، مطالبين بمراجعة أسباب الإصابات، وآلية التعاقدات، والفحوص الطبية، قبل إبرام الصفقات.

تخطيط

وصف جمهور فريق في دوري المحترفين سلسلة الخسائر بأنها انعكاس لغياب التخطيط والعمل بالجودة المطلوبة، مؤكدين أن المشكلة لا ترتبط بنقص الموارد والإمكانات، بقدر ارتباطها بكيفية إدارتها وتوظيفها بالشكل الصحيح.

إجازة

برر مدرب فريق بالمراحل السنية خسارته الثقيلة بغياب أحد أبرز لاعبيه، الذي سافر مع عائلته للإجازة الصيفية، موضحاً أن انطلاق الموسم مبكراً أسهم في عدم اكتمال جاهزية بعض اللاعبين، وأثّر في خياراته الفنية.

إنييستا

دعا متابعون رياضيون الجماهير إلى حضور مباريات غلف يونايتد، الذي يدربه الأسطورة الإسبانية إنييستا في دوري الدرجة الأولى، معتبرين أن الحضور الجماهيري يروّج للتطور الذي تشهده كرة القدم الإماراتية.

الهولي

يرى مدرب فريق الصالات بنادي البطائح، عدنان الهولي، أن مستوى دوري كرة الصالات ارتفع بصورة لافتة، مشيراً إلى امتلاك أكثر من فريق القدرة على المشاركة في البطولات القارية، وتحقيق نتائج مميزة.

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