كلباء ينتصر 13-1 في انطلاقة دورة الألعاب الشاطئية

سجل فريق كلباء (حامل اللقب) انتصاراً عريضاً على نظيره «الإمارات إكس» بنتيجة 13-1، في انطلاقة مسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة التي انطلقت، أول من أمس، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وتستمر فعالياتها حتى 16 من الشهر الجاري. وأقيم حفل افتتاح الدورة بحضور الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، اللذين أعلنا بدء منافسات الدورة التي تعد ضمن الأحداث الرياضية المجتمعية السنوية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي. وتشمل النسخة الرابعة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية 23 بطولة هي: الترايثلون، وسباق الطريق، والريشة الطائرة، والقوس والسهم، وكرة القدم، والسلة 3×3، والكرة الطائرة، وقوارب الكاياك، والسباحة، والتجديف الإلكتروني، وكرة القدم (FC25)، والملاكمة، والجوجيتسو، والتايكواندو، والكاراتيه، والمصارعة، والجودو، وشد الحبل، وسباق الموانع، والثلاثي الحديث، واليوغا، ومصارعة الذراعين، وسلة الكراسي المتحركة.