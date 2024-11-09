جارديم «مكتشف مبابي».. يؤمن بالمجموعة ويخالف نظرية كريسبو

دخل مدرب العين الجديد، البرتغالي ليوناردو جارديم، في اجتماعات مكثفة مع إدارة شركة نادي العين لكرة القدم للتحضير لولايته بصورة مبكرة، للاستفادة من فترة التوقف الحالية التي تعد فرصة جيدة أمامه لاستعادة أجواء دوري أدنوك للمحترفين، عقب مشواره السابق مع شباب الأهلي الذي توج معه بدوري المحترفين.

ويعد تولي جارديم المسؤولية الفنية في الفريق دافعاً كبيراً للاعبين الصاعدين لنظرته الثاقبة التي كانت قد قادته لاكتشاف مجموعة من النجوم على غرار كيليان مبابي وبنجامين ميندي وبرناردو سيلفا ولويس فابينيو في فترة إشرافه على تدريب موناكو الفرنسي.

وتختلف فلسفة الوافد الجديد جارديم بصورة كبيرة عن سلفه الأرجنتيني كريسبو الذي يعتمد في طريقته على الأسماء، وهو ما ظهر واضحاً في المباريات التي انتصر فيها «الزعيم» على الأندية الكبيرة، بينما يعتمد المدرب البرتغالي بصورة أكبر على المجموعة، وهي كلمة السر وراء قيادته لشباب الأهلي لتحقيق لقب الدوري قبل عامين بقائمة تخلو من اللاعبين النجوم.

وكانت شركة نادي العين قد أعلنت عن تعاقدها أمس مع جارديم ليكون بذلك المدرب الـ53 في تاريخ النادي وثالث برتغالي يتولى المهمة. وذكرت أن مدة العقد حتى نهاية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية الذي يقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، وهو من البطولات التي يشارك فيها «الزعيم» إلى جانب المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا (النخبة)، علماً بأنه كان قد ودع أولى المسابقات بخروجه من كأس القارات للأندية «الإنتركونتننتال».

وجارديم هو ثالث مدرب برتغالي يتولى تدريب فريق العين منذ تأسيسه قبل أكثر من 50 عاماً، إذ سبقه في الإشراف على «الزعيم» مواطنه نيلو فينغادا الذي كان مدرباً للفريق بين عامي 1998 و1999 وقاد الفريق للتتويج بلقب كأس رئيس الدولة قبل أن يرحل ويحل مكانه المدرب الروماني إيلي بلاتشي. وكان المدرب بيدرو إيمانويل ثاني البرتغاليين بتوليه المهمة خلال الفترة من يناير 2020 إلى مايو 2021 دون أن يترك أي بصمة.

وسيكون الوافد الجديد مطالباً بالتعامل مع التركة الثقيلة التي خلفها المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي أقيل من منصبه بعد سلسلة من الهزائم الكبيرة التي أدت لإقالته من منصبه في خطوة كانت متوقعة، إذ لم تشفع له قيادة العين للفوز بدوري أبطال آسيا في الموسم الماضي على حساب أندية بحجم الهلال والنصر السعوديين ويوكوهاما الياباني.

وسيبدأ ليوناردو جارديم مشواره مع «الزعيم» خلال الأيام المقبلة باستئناف الفريق للتدريبات الجماعية التي تشهد غياب تسعة لاعبين أساسيين لالتحاقهم بالمنتخب الوطني، إذ جرى استدعاء كل من: الحارس خالد عيسى، وخالد الهاشمي، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وكوامي، للمنتخب الوطني، كما التحق كودجو لابا، وسفيان رحيمي، وكاكو، وبارك، بمنتخباتهم الوطنية.