87 خيلاً تتنافس في الأمسية الافتتاحية لموسم سباقات «ميدان»

يدشن مضمار ميدان، مساء اليوم، الموسم الجديد لسباقاته 2024-2025، في حفل يتضمن سبعة أشواط ، يتنافس على ألقابها 87 من خيرة الجياد المحلية والدولية، وفقاً لهيئة الإمارات لسباق الخيل عبر موقعها الرسمي.

وتقام الأمسية برعاية «طيران الإمارات»، وبإجمالي جوائز يبلغ 1.37 مليون درهم.

وتتضمن الأمسية الأولى شوطاً مخصصاً للجياد العربية الأصيلة من فئة «التكافؤ»، تقابلها ستة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، تقام جميعها على المسارات الترابية لمضمار «ميدان»، بما فيها الشوط الخامس والرئيس الذي يحمل اسم «طيران الإمارات»، وتبلغ جوائزه المالية 300 ألف درهم.

وتفتتح الخيول العربية الأصيلة أمسية السباق في شوط يمتد لمسافة 1400 متر رملي، اجتذب 12 خيلاً، قبل أن تواصل الإثارة طريقها إلى الشوط الخامس والرئيس، المخصص لخيول فئة «التكافؤ»، وينافس على لقبه 14 من خيرة جياد مسافة 1600 متر رملي، يبرز منها الجواد «إن كراود» بشعار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب سالم بن غدير، الطامح للانتصار السابع في مسيرته، والأول له محلياً، بعد تألقه على المضامير الفرنسية.

ويقود المدرب مايكل كوستا في الشوط الرئيس ثلاثة من الجياد المملوكة لسموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يتقدمها «الهزيم» و«مفتول» اللذان تألقا في الموسم الماضي، إذ فاز «الهزيم» على المسارات الترابية لمضمار «جبل علي»، فيما حقق «مفتول» انتصارين على مضماري العين وجبل علي، لكن على مسافات أطول راوحت بين 1950 متراً و2000 متر.

ويدخل دائرة المنافسة على لقب الشوط الرئيس، الجواد «ذا غريت كوليكشن»، المملوك لزوار سيكريكوف، وبإشراف المدرب دووغ واطسون، خصوصاً أن الجواد، البالغ من العمر 10 سنوات، سبق أن حقق خلال مسيرته انتصارات لافتة على مضمار ميدان، جاء آخرها يناير الماضي في سباق ضمن الفئة ذاتها «تكافؤ» على مسافة 1400 متر.