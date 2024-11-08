فارس خليل والمقبالي يلتحقان بالمنتخب للمرة الأولى.. وعودة نداي

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، 27 لاعباً في القائمة الجديدة للمنتخب، استعداداً للقاء منتخبَي قيرغيزستان وقطر يومَي 14 و19 الجاري توالياً، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويدشّن «الأبيض»، اليوم، معسكر إعداد داخلياً في أبوظبي، ويؤدي أول تدريب له عند الساعة السادسة في جزيرة السعديات.

وشهدت القائمة الجديدة استدعاء لاعب الوصل فارس خليل (24 عاماً)، وحارس شباب الأهلي حمد المقبالي (21 عاماً) للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب، وعودة لاعب مونبلييه الفرنسي جونيور نداي، الذي كان قد استبعد من القائمة السابقة لأسباب فنية، كما أبقى بينتو على كل من لاعب وسط نادي فليتوود الإنجليزي ماكانزي هانت، وحارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي عدلي محمد.

وفضّل بينتو الإبقاء على أغلب الوجوه السابقة التي كانت مع المنتخب في الفترة الأخيرة، مع إجراء بعض التغييرات التي تمثّلت في استبعاد كل من عبدالرحمن صالح وعلي سالمين وخميس المنصوري، فضلاً عن عبدالله حمد لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة أوزبكستان الأخيرة، وكذلك حارس الشارقة خالد توحيد المصاب الذي حل مكانه حمد المقبالي.

وضمت القائمة اللاعبين: خالد عيسى، حمد المقبالي، علي خصيف، عدلي محمد، محمد العطاس، خالد الهاشمي، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، فارس خليل، عبدالله إدريس، ماجد راشد، يحيى نادر، ماكنزي هانت، محمد عباس، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس مليوني، يحيى الغساني، حارب عبدالله، علي صالح، فابيو ليما، فهد بدر، برونو أوليفيرا، جونيور نداي، كايو كانيدو.

وحرص مدرب المنتخب باولو بينتو على متابعة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ومشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا، ورصد مستويات اللاعبين، وتعرف إلى مدى الجاهزية الفنية لكل لاعب قبل اختيار القائمة الجديدة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، الاكتفاء بمشاركة لاعبي المنتخب مع فرقهم في المسابقات المحلية، وكذلك في دوري أبطال آسيا للأندية.

ويأمل الجهاز الفني، من خلال هذه التدريبات اليومية خلال معسكر أبوظبي، الوصول بالمنتخب إلى مرحلة الجاهزية المطلوبة من الجوانب كافة، لاسيما على الصعيد الفني والبدني، ويخطط بينتو أيضاً من خلال هذا المعسكر القصير، الذي يمتد نحو أسبوع، قبل مباراته المرتقبة أمام قيرغيزستان لاختيار العناصر المناسبة لخوض المباراة.

وكان «الأبيض» قد خاض أربع مباريات، إذ فاز على نظيره القطري (3-1) في بداية مشواره في التصفيات، فيما خسر أمام إيران في الجولة الثانية بهدف نظيف، وتعادل مع كوريا الشمالية (1-1) ضمن الجولة الثالثة، وخسر في الجولة الرابعة أمام أوزبكستان بهدف نظيف.

ويحتل المنتخب حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة بأربع نقاط فقط، متأخراً بفارق الأهداف عن المنتخب القطري، في حين يتصدر منتخب إيران المجموعة بـ10 نقاط، ويحل المنتخب الأوزبكي ثانياً بالرصيد نفسه، ويأتي منتخب قيرغيزستان خامساً بثلاث نقاط، ويحل منتخب كوريا الشمالية بالمركز الأخير بنقطتين فقط.