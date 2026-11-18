أكد رياضيون ومحللون فنيون أن المنتخب الوطني لكرة القدم خرج بمكاسب فنية متعددة من مباراتيه الوديتين الأخيرتين أمام منتخبي هندوراس وسورية، اللتين خاضهما خلال معسكره الأخير في أبوظبي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027.

وأشاروا إلى أن أبرز هذه المكاسب تمثلت في الفاعلية الهجومية، بعدما سجل «الأبيض» سبعة أهداف في المباراتين، إثر فوزه على هندوراس (3-1) وعلى سورية (4-2)، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المدرب الكرواتي، زلاتكو داليتش، لتطبيق أفكاره وخططه الفنية، بعدما اعتمد طريقة اللعب (4-4-2) في المواجهتين.

كما أتاحت المباراتان للجهاز الفني الوقوف على الجوانب الإيجابية لتعزيزها، ورصد الجوانب السلبية لمعالجتها، خصوصاً على الصعيد الدفاعي، بعدما استقبلت شباك المنتخب ثلاثة أهداف، بواقع هدف أمام هندوراس وهدفين أمام سورية.

ولفتوا إلى أن من المكاسب الأخرى تجربة أكبر عدد من اللاعبين، بعدما خاض المنتخب المباراتين بتشكيلتين مختلفتين، إلى جانب الوقوف على جاهزية البدلاء والخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، فضلاً عن بروز عدد من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم مع المنتخب، رغم محدودية دقائق مشاركتهم مع أنديتهم في المسابقات المحلية، خصوصاً دوري المحترفين، وفي مقدمتهم خليفة الحمادي ويحيى الغساني، ومحمد جمعة المنصوري وحارب عبدالله وعلي صالح.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المرحلة المقبلة تمثل محطة مهمة أمام زلاتكو للاستقرار على العناصر التي سيعتمد عليها، وصولاً إلى القائمة النهائية التي تضم 23 لاعباً، إلى جانب تحديد ملامح التشكيلة الأساسية المكونة من 11 لاعباً، خصوصاً أن قرار تأجيل كأس آسيا 2027 يمنح الجهاز الفني فرصة إضافية لتجهيز المنتخب.

وبحسب إحصائية رسمية رصدتها «الإمارات اليوم»، بلغت دقائق مشاركة اللاعبين الخمسة في دوري المحترفين: 71 دقيقة ليحيى الغساني، و181 دقيقة لخليفة الحمادي، و142 دقيقة لحارب عبدالله، و93 دقيقة لمحمد جمعة المنصوري، فيما بلغت مشاركة علي صالح 387 دقيقة.

الاستقرار على 11 لاعباً

وأكد مدرب منتخب الإمارات لقدامى اللاعبين، عيد باروت، أن من أبرز المكاسب الفنية للمنتخب خلال المباراتين أن المدرب زلاتكو بات يمتلك تصوراً أوضح عن إمكانات اللاعبين الذين ضمتهم القائمة الأخيرة، مشيراً إلى أن عدداً منهم برز بصورة لافتة مع المنتخب، رغم محدودية دقائق مشاركتهم مع أنديتهم في الدوري المحلي، ومن بينهم خليفة الحمادي ويحيى الغساني وحارب عبدالله وعلي صالح.

واعتبر باروت أن خوض المنتخب سبع مباريات رسمية وودية خلال فترة قصيرة يمثل أمراً إيجابياً، مشيراً إلى أن زلاتكو يمتلك الآن فترة كافية لإعداد المنتخب للمرحلة المقبلة، وأن الاستقرار على قائمة تضم 23 لاعباً سيكون أسهل مقارنة بالمرحلة السابقة.

وأضاف: «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة استقرار على 11 لاعباً في التشكيلة الأساسية، إلى جانب تعزيز التفاهم والانسجام بين خطوط المنتخب، وزيادة استيعاب اللاعبين لخطط المدرب وطرق اللعب وأسلوبه الفني».

وأوضح: «فوجئت بأن هناك عناصر لا تمتلك دقائق لعب كافية مع فرقها، خصوصاً في الدوري المحلي، لكنها قدمت مستويات لافتة مع المنتخب، مثل يحيى الغساني وخليفة الحمادي وحارب عبدالله، وكذلك علي صالح».

تشكيلتان مختلفتان

من جانبه، اعتبر اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، عبدالرحمن محمد، أن مكاسب المنتخب تمثلت في تعرف زلاتكو إلى قدرات اللاعبين، بعدما أشرك المجموعة التي ضمتها القائمة الأخيرة، وخاض المباراتين بتشكيلتين مختلفتين، إلى جانب التغييرات التي أجراها خلال المواجهتين، ما أتاح له فرصة تقييم العناصر التي يمكن الاستمرار في الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: «من المكاسب التي حققها المنتخب أيضاً الفاعلية الهجومية، سواء في الضغط على حامل الكرة أو في التحولات أثناء المباريات، خصوصاً بعدما اعتمد المدرب طريقة اللعب (4-4-2) في المواجهتين، إلى جانب تجهيز البدلاء والتعرف إلى الجوانب الإيجابية لتعزيزها، وكذلك النقاط السلبية التي صاحبت أداء المنتخب بهدف معالجتها».

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المباريات الودية المقبلة لمعالجة الملاحظات الفنية، خصوصاً خلال المعسكر المرتقب في يناير المقبل، لافتاً إلى أن المنتخب سيخوض خلاله مباراة ودية أمام منتخب بمستوى أعلى من هندوراس وسورية.

زيادة الانسجام

بدوره، أكد اللاعب الدولي السابق ومدير فريق كرة القدم السابق بنادي الوصل، فاروق عبدالرحمن، أن المنتخب حقق مكاسب فنية مهمة من مباراتيه الوديتين أمام هندوراس وسورية، من بينها الوقوف على عدد من الملاحظات الفنية التي يمكن أن تساعد زلاتكو في اختيار المجموعة المناسبة للمرحلة المقبلة، فضلاً عن زيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، وتعزيز قدرتهم على تطبيق خطط اللعب التي يعتمدها المدرب.

وقال: «بعد قرار تأجيل كأس آسيا، أصبحت المباريات الودية مهمة جداً بالنسبة للمنتخب، وتمثل فرصة كبيرة أمام المدرب لاكتشاف عناصر جديدة، وضخ دماء جديدة في صفوف الفريق، وأعتقد أن تجربتي المنتخب أمام هندوراس وسورية حققتا نجاحاً كبيراً».