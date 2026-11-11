26 عاماً متوسط أعمار لاعبي المنتخب.. أكبرهم خالد عيسى وأصغرهم المنصوري

كشفت القائمة الجديدة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التي اختارها المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، عن توجه واضح نحو تجديد دماء «الأبيض» والاعتماد على العناصر الشابة، بعدما ضمت 22 لاعباً تقل أعمارهم عن 30 عاماً من أصل 26 لاعباً، في مؤشر إلى سعي الجهاز الفني إلى بناء منتخب قادر على المنافسة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمة استحقاقاته نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة في السعودية خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028.

وأظهرت إحصائية، أجرتها «الإمارات اليوم» لأعمار اللاعبين المختارين، تراجعاً في معدل أعمار عناصر المنتخب مقارنة بالفترات الماضية، التي شهدت وجود عدد أكبر من اللاعبين الذين تجاوزوا الـ30 عاماً، ما يعكس توجهاً نحو منح الفرصة لجيل جديد، مع الاحتفاظ ببعض عناصر الخبرة لدعم مسيرة الفريق.

وبلغ متوسط أعمار لاعبي المنتخب 26 عاماً، حيث يتصدر حارس مرمى العين والمنتخب خالد عيسى قائمة اللاعبين الأكبر سناً بعمر 37 عاماً، يليه فهد الظنحاني (35 عاماً)، ثم فابيو دي ليما وساشا (33 عاماً)، في حين يُعد لاعب شباب الأهلي محمد جمعة المنصوري أصغر عناصر القائمة بعمر 20 عاماً، يليه يوسف المرزوقي (21 عاماً)، ثم سلطان عادل وريتشارد أكونور (22 عاماً).

وتضم القائمة خمسة لاعبين في سن الـ25، هم زايد الزعابي، وروبن فيليب، وبرونو أوليفيرا، وعبدالله حمد، وعثمان كامارا، إلى جانب ستة لاعبين تبلغ أعمارهم 26 عاماً، هم ماركوس ميلوني، وكوامي كوايدو، ولوان بيريرا، وعلي صالح، وعلاء الدين زهير، وعصام فايز.

كما تضم ثلاثة لاعبين في سن الـ23، هم حمد المقبالي، وحارب عبدالله، ومامادو كوليبالي، ولاعبين في سن الـ28، هما خليفة الحمادي ويحيى الغساني، إضافة إلى خالد الظنحاني (29 عاماً)، ونيكولاس خمينيز (30 عاماً).

وتعكس هذه الأرقام ملامح المرحلة الجديدة التي يسعى زلاتكو إلى ترسيخها من خلال إيجاد توازن بين حيوية اللاعبين الشباب وخبرة العناصر المخضرمة، وصولاً إلى تشكيل مجموعة أكثر انسجاماً واستقراراً قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وبدأ «الأبيض»، أول من أمس، معسكراً داخلياً في أبوظبي، ويستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام هندوراس وسورية، يومَي 13 و17 من الشهر نفسه، ضمن برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة.

ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب فندق ريتز كارلتون في أبوظبي، وسط مساعٍ من الجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين، واختبار الخيارات المتاحة قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية.

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، علي مسري، أن توجه زلاتكو نحو الاعتماد على العناصر الشابة يمثل خطوة مهمة في بناء منتخب للمستقبل، خصوصاً بعد تأجيل نهائيات كأس آسيا، ما يمنح الجهاز الفني مساحة زمنية أكبر لإعداد اللاعبين والوصول إلى التشكيلة الأنسب.

وقال مسري لـ«الإمارات اليوم» إن وصول زلاتكو بالمنتخب إلى نهائي كأس الخليج «خليجي 27»، بعد توليه المهمة رسمياً، شكّل بداية إيجابية إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير المجموعة الحالية، والبحث عن عناصر شابة قادرة على تعزيز صفوف المنتخب ومواجهة الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح أن التجمعات الحالية تشكل فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لتقييم اللاعبين، والوصول تدريجياً إلى أفضل 23 لاعباً يمكن الاعتماد عليهم، مشيراً إلى أن القائمة الجديدة تضم مجموعة من أفضل العناصر المتاحة حالياً، مع ضرورة إبقاء الباب مفتوحاً أمام أي لاعب يثبت جدارته من خلال مستوياته مع ناديه.

وأضاف: «زلاتكو لديه خطة لبناء منتخب شاب، وهذا أمر مهم جداً، ويعطي مؤشراً على أن المدرب يمتلك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، ولا يركز فقط على تحقيق النتائج في الوقت الحالي».

وشدد مسري على أهمية الاستمرار في هذا النهج، بما يضمن إعداد منتخب يمتلك القدرة على المنافسة والاستمرارية، وليس مجرد تحقيق نتائج على المدى القصير.