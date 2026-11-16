خالد توحيد: العودة إلى المنتخب حلمي.. ووالدتي الداعم الأول لي

أكد حارس مرمى فريق الشارقة، خالد توحيد، أن لديه الكثير ليقدمه مع «الملك» خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه ينتظر الفرصة المناسبة لإظهار إمكاناته الفنية، ويسعى إلى تقديم أفضل ما لديه خلال التدريبات، من أجل الظهور بصورة قوية في المباريات، والاستفادة من توجيهات الجهاز الفني.

وكشف توحيد عن تطلعه إلى العودة مجدداً إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، تحت قيادة المدرب الكرواتي، زلاتكو داليتش، مؤكداً أنه استفاد كثيراً من تجربته السابقة مع المنتخب، وأن تمثيل الوطن وارتداء قميص المنتخب الوطني يمثلان شرفاً كبيراً لكل لاعب كرة قدم، كما أشار إلى أن والدته تعد الداعم الأول له في مسيرته الرياضية وحياته بشكل عام.

وقال خالد توحيد لـ«الإمارات اليوم»: «أنتظر الفرصة المناسبة من أجل العودة إلى المنتخب، وأسعى إلى تقديم كل ما لدي لتحقيق هذا الحلم، والمشاركة ضمن قائمة المنتخب، خصوصاً في ظل قيادة مدرب كبير مثل زلاتكو، فكل لاعب كرة قدم في الإمارات يحلم بتمثيل منتخب بلده».

وأضاف: «أحرص دائماً على تطبيق نصائح المدرب وتوجيهاته، إذ إن المدرب يمنح لاعبيه ثقته الكاملة عندما يدفع بهم في التشكيلة خلال المباريات. كما أحرص على المواظبة على التدريبات، بهدف التعلم واكتساب المزيد من الخبرات، وتطوير قدراتي كحارس مرمى».

مستقبل واعد

ويُعد خالد توحيد، البالغ من العمر 22 عاماً، من حراس المرمى الصاعدين الذين ينتظرهم مستقبل واعد، سواء مع فريقه الشارقة أو المنتخب الوطني، وسبق له الانضمام إلى صفوف المنتخب الأول خلال فترة المدرب البرتغالي السابق باولو بينتو، وشارك ضمن قائمة المنتخب في نهائيات كأس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر، وكذلك خلال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، عندما خاض المنتخب منافسات المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات نيبال وكوريا الشمالية وأوزبكستان. كما سبق له تمثيل المنتخب الأولمبي.

وأشار توحيد إلى أن حارسَي المرمى، البرازيلي إيدرسون مورايس والإيطالي جيانلويجي دوناروما، يمثلان قدوته في مركز حراسة المرمى، لافتاً إلى أنه يسعى دائماً إلى الاستفادة من خبرات الحراس الذين سبقوه، وزملائه الذين يتدرب معهم، سواء في النادي أو المنتخبات الوطنية.

رضا الوالدين

وأكد خالد توحيد، رداً على سؤال بشأن الشخص الذي يمثل الداعم الأول له في مسيرته الكروية، أن التوفيق يأتي أولاً من رضا الوالدين، مشيراً إلى أن والدته تمثل الداعم الأول له في كرة القدم وفي مختلف جوانب حياته، إلى جانب الدعم الكبير الذي يحظى به من والده وأسرته، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل حافزاً مهماً له لمواصلة العمل والتطور.

وعن مدى رضاه عن مستواه الحالي مع فريق الشارقة، أكد توحيد أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، وأنه يسعى باستمرار إلى تطوير مستواه الفني بما يحقق طموحاته كلاعب، ويلبي تطلعات جماهير «الملك الشرقاوي» التي تساند الفريق وتقف خلفه في مختلف المباريات.

وأضاف أن الشارقة يضم نخبة مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب، ويعمل الجميع على تقديم الأفضل، تحت قيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس.

جمهور وفي

ووصف توحيد جمهور الشارقة بأنه كبير ووفِيّ وعريق، مشيراً إلى حرصه الدائم على مساندة الفريق والحضور في المدرجات خلال المباريات.

وأكد أن وجود الجماهير في المدرجات ينعكس بصورة إيجابية على معنويات اللاعبين، ويمنحهم دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم، خصوصاً في المواجهات الكبيرة.

خالد توحيد:

• تمثيل الوطن وارتداء قميص المنتخب الوطني، يمثلان شرفاً كبيراً لكل لاعب كرة قدم.

• أحرص على التعلم واكتساب المزيد من الخبرات، وتطوير قدراتي كحارس مرمى.