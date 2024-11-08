أنظار «الهواة» على مباراة «يونايتد» ودبا

تتجه أنظار جمهور دوري الدرجة الأولى (الهواة) صوب ملعب مدينة دبي الرياضية، الذي يستضيف مباراة «يونايتد» ودبا عند الساعة 16:50 من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى، في مباراة يتوقع أن تكون قوية نظراً إلى الإمكانات التي يتمتع بها أصحاب الأرض فريق يونايتد، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد ثماني نقاط، بينما لدى دبا سبع نقاط في المركز الرابع، والفريقان مرشحان بقوة للتأهل في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وفي مباراة ثانية، يستضيف فريق الإمارات على ملعبه في رأس الخيمة ضيفه الذيد عند الساعة 16:45، ويبحث «الصقور» عن فوز جديد، فيما يتطلع الضيف إلى تحقيق ثلاث نقاط مهمة تعيده للواجهة بعد خسارتين متتاليتين أمام الظفرة و«يونايتد»، ويبلغ رصيد فريق الإمارات سبع نقاط في المركز السادس، فيما لدى الذيد نقطتان في المركز الـ12.

وفي مباراة ثالثة، يستضيف العربي فريق «مجد» عند الساعة 16:50، ويبلغ رصيد العربي 10 نقاط في المركز الثاني، بينما لدى «مجد» نقطتان في المركز الـ13.

وتستكمل الجولة غداً بإقامة ثلاث مباريات، يلعب فيها الفجيرة مع «غلف يونايتد» ومصفوت مع حتا، والظفرة مع الجزيرة الحمراء.

على جانب آخر، شطب اتحاد كرة القدم نتائج فريق «فليتوود يونايتد»، بسبب عدم حضوره لخوض مباراتين في جولتين بدوري الدرجة الأولى، وقام الاتحاد بتحديث نتائج المسابقة على موقعه الرسمي.