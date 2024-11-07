شباب الأهلي يعود بتعادل ثمين من الكويت

عاد فريق شباب الأهلي بتعادل ثمين بنتيجة (3-3)، بعدما كان متأخراً حتى الدقيقة (91) في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، في الكويت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري «أبطال آسيا 2»، ليحصد نقطة ثمينة، رفعت رصيده إلى النقطة السابعة. وتراجع فريق شباب الأهلي إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد سبع نقاط خلف فريق الحسين إربد المتصدر بتسع نقاط، بينما رفع فريق الكويت رصيده إلى النقطة الثانية.

ونجح شباب الأهلي في ترجمة أفضليته بالشوط الأول في الدقيقة (34) عن طريق كاراتابيا، لكن سرعان ما ارتكب مدافعو شباب الأهلي خطأين في التمركز، كلفا الفريق هدفين، الأول جاء في الدقيقة (38) عن طريق المدافع زولا، وبعدها أسهم زولا في تسجيل الكويت الكويتي هدفه الثاني في الدقيقة (42)، بعدما لعب كرة رأسية وجدت اللاعب محمد هارون الذي لعبها برأسه في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الكويت بنتيجة (2-1).

وتمكن شباب الأهلي من إدراك التعادل عن طريق البديل بالا في الدقيقة (68) من تسديدة متقنة، لكن رد فريق الكويت جاء سريعاً عن طريق اللاعب عمرو عبدالفتاح (عموري) في الدقيقة (73)، ليعيد التقدم لصاحب الأرض مرة أخرى، فيما نجح اللاعب لوكا في إحراز هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة (91) من ضربة حرة مباشرة، لتنتهي المباراة بالتعادل (3-3).