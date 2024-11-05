فريق كرة اليد في نادي الشارقة يتعاقد مع 3 لاعبين

أعلن نادي الشارقة الرياضي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين دوليين، لدعم صفوف فريق اليد خلال مشاركته في البطولة الآسيوية الـ 27 للأندية أبطال الدوري، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 12 وحتى 23 نوفمبر الجاري.

وأشار نادي الشارقة في بيان صحافي إلى أن المحترفين الجدد، هم الدولي القطري ولاعب نادي الغرافة زاركو ماركوفيتش، وحارس مرمى المنتخب القطري ولاعب النادي العربي أرهاد عليودزيتش، والدولي التونسي ريان بن محمود القادم من نادي شباب الأهلي.

وأكد البيان انضمام المحترفين الجدد إلى صفوف الفريق الذي يقيم حالياً معسكره الخارجي في قطر.