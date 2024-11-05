60 درّاجاً شاركوا في سباق حتا الأول للدرّاجات الجبلية

شارك 60 درّاجاً في خمس فئات بسباق وادي هاب في حتا، أولى جولات الدوري المحلي للدرّاجات الجبلية، لمسافة 23 كلم، التي جرت فعالياتها على أربع دورات. ونظم اتحاد الإمارات للدرّاجات، أول من أمس، المرحلة الأولى للسباق، بينما تقام الجولة الثانية من الدوري في الفجيرة في السابع من ديسمبر المقبل. وقال المدير الفني لاتحاد الدرّاجات، فاتشيه زادوريان لـ«الإمارات اليوم»: «الجولة الأولى من الدوري شهدت تفاعلاً كبيراً على الرغم من قوة المنافسة من جانب محبي المغامرات والمنافسة في الجبال، وأرى أن الاستعداد خلال الفترة الماضية، والرغبة في المنافسة القوية، أسهما في خروج الحدث بأفضل صورة».

وشهد السباق مشاركة نخبة من درّاجي المغامرات الجبلية، وتُوِج الفارو جاليندو درّاج فريق ايروكس، بلقب فئة النخبة رجال، وهو أبرز الدرّاجين المشاركين في البطولة.