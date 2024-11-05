إيغور مطلوب في الدوري الإنجليزي مقابل 39 مليون دولار   

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن اللاعب، إيغور جيسوس، أصبح محط أنظار العديد من الأندية في الدوريات الأوروبية.

وقالت صحيفة «غلوبو» إن لاعب شباب الأهلي السابق مطلوب للانضمام إلى وست هام الإنجليزي مقابل 225 مليون ريال برازيلي (30 مليون جنيه إسترليني) وفق الصحيفة (ما يعادل 39 مليون دولار) بعد تألقه بشكل لافت مع بوتافوغو البرازيلي بداية من الموسم الحالي.

وأضافت: «النادي الإنجليزي لم يتقدم بعرض رسمي، لكنه يتفاوض عن طريق وسيط بشأن كسب خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً».

وتابعت: «بوتافوغو تعاقد مع إيغور جيسوس في صفقة من العيار الثقيل مجاناً من شباب الأهلي في الصيف الماضي، إذ أثبت المهاجم الشاب أنه أحد أبرز اللاعبين في البرازيل في الوقت الحالي، بعدما أسهم في تصدر فريقه لائحة ترتيب الدوري، وتأهله إلى نهائي كأس ليبرتادوريس، ليتم ضمه إلى قائمة منتخب البرازيل في الفترة الماضية».

يذكر أن إيغور جيسوس نشأ في فريق الناشئين بنادي كورتيبا البرازيلي، لكن شباب الأهلي كان «نقطة التحول» في مسيرته بعدما انضم إلى الفريق في 2020 مقابل مليوني يورو، وتألق بشكل لافت مع الفريق في موسمه الأول، وارتفعت قيمته السوقية إلى خمسة ملايين يورو.

وشارك إيغور مع شباب الأهلي في 87 مباراة وأحرز 43 هدفاً ولعب 20 تمريرة حاسمة، وأحرز مع «فرسان دبي» أربعة ألقاب هي: دوري أدنوك للمحترفين وكأس السوبر إلى جانب كأس المحترفين مرتين، بينما أبدع اللاعب الدولي مع فريقه الجديد في الموسم الحالي، إذ خاض 22 مباراة وأحرز ثمانية أهداف ولعب ثلاث تمريرات حاسمة، إذ يتصدر بوتافوغو لائحة ترتيب الدوري البرازيلي، كما تأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس، وارتفعت قيمته السوقية إلى ستة ملايين يورو كأعلى قيمة سوقية وصل إليها، ليتم اختياره ضمن قائمة منتخب البرازيل للمرة الأولى في مسيرته، حيث أعلن عن نفسه ودخل قلوب الجمهور البرازيلي بتألقه في ظهوره الأول بإحرازه هدفاً في مباراته الدولية الأولى.