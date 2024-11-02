صحوة دبا الحصن تُهدد خورفكان.. والبطائح في اختبار صعب أمام عجمان

يطمح دبا الحصن لاستغلال النقطة الأولى التي حصل عليها جراء تعادله بهدف لمثله أمام العين في الجولة السادسة، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خورفكان عندما يلتقيان عند الساعة 16:50 من عصر اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي في الجولة السابعة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وبدا أداء فريق دبا الحصن في التحسن مع تولي المدرب الوطني حسن العبدولي مقاليد القيادة الفنية للفريق الصاعد هذا الموسم.

في المقابل يدخل خورفكان المباراة وهو تحت الضغط بعدما ودع منافسات كأس رئيس الدولة من دور الـ16 بعد الخسارة من عجمان 1-2، وأتبعها بالخسارة من الجزيرة في الجولة الماضية بنتيجة 4-2.

ويطمح رجال المدرب الروماني ايسيلا إلى رمي تلك الهزائم خلف ظهورهم والتركيز على مباراة دبا الحصن التي قد تصعد بالفريق إلى مكان جيد في جدول الدوري، إذ يحتل حالياً المركز العاشر برصيد ست نقاط.

وفي مباراة ثانية يشهد استاد راشد بن سعيد في عجمان عند الساعة 19:30 من مساء اليوم مواجهة متكافئة ستجمع عجمان مع البطائح في ختام المرحلة السابعة من المسابقة.

وينشد كلا الفريقين النقاط الثلاث لعدم التعرض لأي متاعب نظراً لتواجدهما في مركز متأخر بجدول الدوري، إذ يتساويان في عدد النقاط ولكل منهما أربع نقاط إلا أن عجمان يتفوق بأفضلية الأهداف.

ويبدو البطائح تحت الضغط بصورة أكبر في أعقاب الخسارة التي تعرض لها من النصر في الجولة السادسة بنتيجة 3-4.

في المقابل يُقدم عجمان أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة بعدما أصبح من الثمانية الكبار المتنافسين على لقب كأس رئيس الدولة وقدم مباراة مثالية أمام الوصل (حامل اللقب) في الجولة الماضية، ليخرج متعادلاً من دون أهداف.