عجمان يبحث عن فرحة «خليجية» ثانية أمام كاظمة الكويتي

يخوض عجمان اختباراً جديداً في دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، عندما يلتقي مضيفه كاظمة الكويتي، في الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد الصداقة والسلام في الكويت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

ويدخل «البرتقالي» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه المثير على أربيل العراقي (5-4) في الجولة الافتتاحية، في مباراة حبست الأنفاس حتى دقائقها الأخيرة، وشهدت تقلبات في النتيجة، قبل أن ينجح عجمان في حسمها لمصلحته، مسجلاً بداية لافتة في أولى مشاركاته الخارجية بالبطولة.

ويتصدر عجمان قمة المجموعة بفارق الأهداف عن الاتفاق السعودي، الذي سيخرج لملاقاة أربيل العراقي.

ويتطلع عجمان إلى استثمار الدفعة المعنوية التي اكتسبها من فوزه الأول، والخروج بنتيجة إيجابية تُعزّز موقعه في المجموعة، ويواجه عجمان تحدياً يتمثّل في الحفاظ على الفاعلية الهجومية التي أظهرها أمام أربيل، بالتوازي مع ضرورة تعزيز الانضباط الدفاعي، ويُعوّل عجمان على حالة التوهج الكبيرة لمهاجمه فيكتور هنريكي، الذي كان أحد أبرز نجوم مواجهة أربيل العراقي بتسجيله ثلاثة أهداف، إلى جانب المغربي وليد أزارو، وهي الأدوات الهجومية التي يعتمد عليها المدرب الصربي غوران، إلى جانب الظهير المتألق لورانسي.

وكان عجمان ودّع منافسات كأس رئيس الدولة من دور الـ16، بالخسارة أمام الجزيرة بهدف من دون رد، وهي المباراة التي أثارت جدلاً تحكيمياً كبيراً، ودفعت إدارة البرتقالي إلى مخاطبة اتحاد الكرة للاستفسار عن أسباب إلغاء هدف وليد أزارو، وفي المقابل يدخل كاظمة المباراة برغبة في تعويض خسارته أمام الاتفاق السعودي بهدفين من دون رد في الجولة الأولى، مستفيداً من إقامة اللقاء على أرضه، سعياً إلى حصد أولى نقاطه في البطولة وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على التأهل.