الهولي: البطائح يتبع طقوساً خاصة للفوز في كرة الصالات

اعتبر مدرب فريق البطائح لكرة قدم الصالات عدنان الهولي، أن فوز فريقه بكأس السوبر للمرة الثانية على التوالي يعزّز الثقة لدى لاعبيه نحو مواصلة الإنجازات، بعد فوزه بجميع بطولات الموسم الماضي، فيما كشف أن لاعبي فريقه وجهازيه الفني والإداري يتبعون طقوساً خاصة تساعدهم في الفوز بالمباريات المصيرية، أبرزها الابتعاد عن الضغط النفسي وحرية اللعب والأسلوب التكتيكي لكل مباراة.

وحصد البطائح لقب النسخة الحالية لكأس السوبر، بعد فوزه على خورفكان (6-2) قبل أيام، ليرتفع عدد بطولات النادي تحت إشراف المدرب عدنان الهولي إلى 11 بطولة، من ضمنها بطولة خورفكان الدولية.

وقال الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «نادي البطائح أصبح وجهة يقصدها لاعبو الصالات».

وعن سر تفوق البطائح في أغلب المباريات النهائية، قال الهولي: «لدينا طقوسنا الخاصة في المباريات النهائية ومباريات الديربي، وأبرزها الابتعاد عن الضغوط النفسية، والاستعانة بجميع اللاعبين للاستفادة من عطائهم خلال المباراة»، مضيفاً «كما نخوض كل مباراة بأسلوب تكتيكي خاص يختلف عن المباريات السابقة، ما يمنحنا تفوقاً فنياً وغموضاً، كذلك نمنح اللاعبين حرية اتخاذ القرار في الملعب انطلاقاً من الرؤية الفنية المعتمدة».

وتابع: «نتمنّى أن تنعكس النجاحات التي تحققها كرة الصالات الإماراتية على المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة، من خلال تطوّر مستوى اللاعبين فنياً وذهنياً وتحقيق الانتصارات، وهذا ما يُعد دوراً رياضياً مضافاً لنادي البطائح».

سحب قرعة بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات

سُحبت في مقر اتحاد الكرة بدبي أمس، قرعة بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2024–2025، وحضر مراسم القرعة ممثلو الأندية المشاركة.

ويُشارك في البطولة 11 فريقاً، هي «شباب الأهلي، خورفكان، البطائح، كلباء، الحمرية، دبا الحصن، مليحة، الموج، فليتوود يونايتد، اليرموك، والإقامة وشؤون الأجانب بدبي».

وأسفرت القرعة عن ثلاث مواجهات قوية في دور الـ16، حيث يستضيف شباب الأهلي مليحة، ويلتقي خورفكان بملعبه مع الموج، ويواجه الحمرية كلباء على ملعب الحمرية.

وتُقام مباريات الذهاب لدور الـ16 يوم 26 نوفمبر الجاري، والإياب يوم الرابع من ديسمبر المقبل.

ويتأهل الفائز بمباراة شباب الأهلي ومليحة لمواجهة البطائح، فيما يلتقي الفائز بمباراة خورفكان والموج مع فليتوود يونايتد، وسيكون الفائز بمباراة الحمرية وكلباء على موعد مع دبا الحصن، بينما يلتقي اليرموك مع الإقامة وشؤون الأجانب «دبي»، وذلك خلال مرحلة الدور ربع النهائي للبطولة.