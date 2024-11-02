إصابة كايو تفسد فرحة الشارقة في «الشامخة»

حصد فريق الشارقة ثلاثة مكاسب مهمة بفوزه العريض على مستضيفه بني ياس بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في الشامخة، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لكنه في المقابل تلقّى صدمة كبيرة بإصابة المهاجم كايو لوكاس، الذي غادر ملعب اللقاء في الدقيقة 31.

ويتمثل أول المكاسب في استعادة الفريق للصدارة المشتركة بصورة مؤقتة مع منافسه شباب الأهلي الذي يغيب عن الجولة الحالية بسبب تأجيل مواجهته أمام العين، نظراً لتداخل مباريات الأخير القارية والآسيوية مع المسابقة المحلية. إذ أضاف «الملك» بفوزه على «السماوي» النقطة 18 في رصيده، وتتعزّز بذلك فرصه في المنافسة على اللقب.

وتمثل ثاني مكاسب الشارقة في ولادة حارس جديد في الفريق، بعد أن شارك حمدان الحمادي (أصبح أصغر حارس مرمى في تاريخ المسابقة) في اللقاء أساسياً، بسبب غياب الثنائي عادل الحوسني ومايد مصبح بعد طردهما أمام شباب الأهلي، وعدم تعافي الحارس الثالث خالد توحيد من الإصابة، وقد قدّم الحارس أداءً جيداً في ظهوره الأول ولم يتهيّب خوض اللقاء.

وبالنسبة لثالث المكاسب فيتمثل في أن الفريق تعرض لاختبار قوي يُعد بمثابة «بروفة» جيدة قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لملاقاة سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2 يوم الثلاثاء المقبل، في البطولة التي يتصدر فيها الشارقة مجموعته برصيد 10 نقاط.

من جانبه، قال عضو شركة الشارقة لكرة القدم، جمال بوهندي، الذي بدا سعيداً للغاية بالانتصار الذي حققه «الملك» في المباراة، إن حسم اللقاء كان أمراً مهماً بالنسبة لفريق ولاعبي الشارقة من الناحية المعنوية، موضحاً أن الفوز ساعد الفريق على العودة إلى دائرة المنافسة على اللقب مجدداً.

وأضاف في تصريحات صحافية: «حصلنا على ثلاث نقاط وعدنا للمنافسة على البطولة، والفوز منحنا دفعة معنوية كذلك قبل استئناف المباريات في دوري أبطال آسيا 2، وأهم المكاسب مشاركة الحارس حمدان الحمادي الذي قدّم نفسه بصورة جيدة وظهر بثقة تامة، وأكد أن مستقبل حراسة المرمى بخير، لكن النقطة السلبية إصابة كايو لوكاس كونه أحد أعمدة الفريق، وإصابته موجعة، وأتمنّى ألا تطول».

إداري بني ياس: مباراة للنسيان

أقر إداري فريق بني ياس، منصور صالح، بأن «السماوي» لم يظهر خلال مواجهة الشارقة بالمستوى المتوقع الذي ظلّ يقدمه منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أن هذه المباراة للنسيان، لافتاً إلى أنهم استغلوا الفرص التي حصلوا عليها.

وقال في تصريحات صحافية عقب نهاية المواجهة: «في بداية الموسم قارعنا فرقاً كبيرة، لذلك يجب أن نعمل الآن على رفع المعنويات وإعادة الروح للفريق، وأن نعود وننافس مجدداً، وأن نحصد النقاط ونخرج بالمركز الذي نستحقه».