«نور الموري» بطلة «كأس زايد» للخيول العربية في فرنسا

توجت الفرس «نور الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مايكل بارزلونا، بطلة لكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتحدي البريدرز الكلاسيكي للفئة الأولى، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار تولوز الفرنسي، تحت مظلة النسخة الـ16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشارك في سباق كأس زايد الذي أقيم على مسافة 2200 متر، والبالغة جائزته 50 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة سبعة خيول في سن أربع سنوات فما فوق.

وفازت «نور الموري» البالغة خمس سنوات والمنحدرة من نسل «أزادي» بفارق 1.25 طول عن وصيفها «بادي جاي» لجونيور سبيد، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جاي، فيما جاء ثالثاً «ملفت» لمحمد فهد العطية، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة ماكسيم جيون.