الجولة السابعة من دوري أدنوك تحجب «السعادة والنصر»

فرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة مباراة النصر وضيفه الوحدة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد آل مكتوم في دبي ضمن منافسات المرحلة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وفوت الوحدة على نفسه فرصة تقليص الفارق مع شباب الأهلي والشارقة، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة وبفارق أربع نقاط عن صاحبي الصدارة، فيما رفع النصر رصيده إلى النقطة 13 في المركز الخامس.

وجاءت المباراة مُغلقة من الجانبين، اذ غلب الحذر على مجريات الشوط الأول لرغبة كل طرف في عدم استقبال أي أهداف، ورغم ذلك سنحت للنصر فرصة حقيقية، عندما تلقى عادل تاعرابت كرة عرضية داخل الصندوق لعبها برأسه قبل أن يُبعدها حارس الوحدة محمد الشامسي «10».

وضيع علي مبخوت، فرصة ذهبية على النصر قبل التوجه لغرفة تبديل الملابس، بعد خروج خاطئ من محمد الشامسي، لتصطدم الكرة في علاء الدين زهير، لتجد ضالتها أمام مهاجم النصر والمرمى كان مفتوحا على مصراعيه، ليتباطأ في التسجيل ما ممكن «زهير» من إبعاد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى «45+1».