الشارقة يعود «شامخاً».. وتعادل مُخيب للوصل والجزيرة

استعاد الشارقة صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بشكل مؤقت، بفوزه المستحق على مضيفه بني ياس 4-1، أمس، في ملعب الشامخة، ضمن انطلاقة الجولة السابعة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي رصيد بني ياس عند سبع نقاط.

وافتتح البرازيلي غيلهيرم بيرو التسجيل للشارقة من متابعة لكرة كايو لوكاس التي وضعها من فوق الحارس فهد الظنحاني، وأكملها في المرمى (12).

وأدرك بني ياس التعادل بفضل مدافعه السويدي ماتس غوهان من متابعة لضربة ركنية نفذها زميله لازار ماركوفيتش (22) لينقض عليها ويحوّلها في الشباك.

وأعاد لوان بيريرا التقدّم من جديد لمصلحة الشارقة من ضربة جزاء حصل عليها ونفّذها بشكل ناجح في المرمى (43).

وواصل الشارقة في الشوط الثاني أفضليته على مستوى النتيجة، إذ تمكّن البديل تايرون كونراد من تعزيز تقدم الفريق الضيف من متابعة لرأسية شاهين عبدالرحمن (81).

واختتم ديفيد بيتروفيتش أهداف الشارقة من هجمة مرتدة سريعة انطلق بها من وسط الملعب وسدّدها من داخل الصندوق (90+1).

وفي مباراة ثانية، سقط الوصل في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع الجزيرة، أمس، على ملعب زعبيل.

ودخل الجزيرة المباراة بأفضل سيناريو ممكن، حينما تقدّم بهدف عن طريق فينيسيوس ميلو بعد كرة عرضية وزعها نيكسنيس كيبانو من جهة اليسار وحوّلها برأسه في المرمى (7).

وأفسد المدافع التركي، رافيل تاغير فرحة التقدم على الجزيرة، حينما حاول إعادة الكرة إلى حارس مرماه علي خصيف، ليخطفها هاريس سيفيروفيتش ويتعادل للوصل (12).

وتحسن أداء الوصل في الحصة الثانية، وكان الطرف الأفضل لفترات ليست قصيرة، واستطاع أن يُترجم أفضليته لهدف بعد جملة رائعة بدأت عند فابيو ليما، ثم إلى خيمينيز الذي وزّع كرة مثالية وضعت جوناتاس سانتوس في مواجهة مع الحارس ليُسجل منها هدف التقدم (51).

ولكن دفاع الوصل لم يتمكن من الحفاظ على تقدّمه، إذ نجح رامون ميريز في ترجمة عرضية ريتشارد أكونور إلى هدف التعادل للجزيرة (82).

ويعتبر التعادل مخيباً لكلا الفريقين، إذ يحتل الوصل المركز السادس (9 نقاط)، ويأتي الجزيرة ثالثاً بـ13 نقطة، مبتعداً خمس نقاط عن صدارة الدوري التي يحتلها الشارقة، وشباب الأهلي الذي لديه مباراة مؤجلة مع العين.