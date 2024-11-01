5 مشاهد لافتة تزيد من إثارة «سوبر الصالات»

قدم فريقا البطائح وخورفكان مباراة قوية وممتعة خلال المواجهة التي جمعتهما، أول من أمس، في كأس سوبر كرة قدم الصالات التي أقيمت في الصالة المغطاة لنادي شباب الأهلي، وظفر بها فريق البطائح، بعد فوزه على خورفكان بنتيجة (6-2). وشهدت المباراة خمسة مشاهد لافتة، أسهمت في زيادة الإثارة خلال المباراة.

مباراة قوية

نجح مدرب البطائح، عدنان محمد الهولي في قيادة فريقه بشكل مميّز من خلال الهدوء العالي الذي ميّزه، وانعكس ذلك على اللاعبين، ليقدموا مباراة قوية بمواصفات المدرب نفسه.

حضور جماهيري

واصل جمهور كرة الصالات حضوره المميّز في المدرجات، وبالتحديد منذ موسمين، إذ امتلأت الصالة الرياضية في نادي شباب الأهلي بالمشجعين، ولم يتوقف الجمهور عن الدعم والتشجيع، ما أعطى بُعداً جميلاً للمباراة.

«هاتريك» الزعابي

كرّم اتحاد الكرة لاعب نادي البطائح حمد الزعابي بجائزة أفضل لاعب في مباراة السوبر، بعد أن سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، وقدم الفريقان مردوداً فنياً عالياً يكشف عن النقلة النوعية المميّزة التي أصبحت عليها كرة الصالات الإماراتية، إذ ظهرت المباراة بطراز عالمي.

أهداف غزيرة

شهدت المباراة تسجيل ثمانية أهداف، وهو رقم كبير في المباريات النهائية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الفريقين ظهرا بشكل متكافئ، بينما انفرد البطائح باستثمار أغلب الفرص التي لاحت له، وسجل منها ستة أهداف.

إصابات مؤثرة

تعرّض أفضل لاعبي خورفكان عمر علي سعيد إلى إصابة في الدقيقة الأولى من المباراة، كما تعرّض البرازيلي لوكاس نونيس إلى إصابة أخرى في الشوط الثاني، أثرت في «النسور»، وكانت سبباً مؤثراً في الخسارة.