«العميد والعنابي» يبحثان عن «النصر والسعادة»

ستكون المنافسة على أشدها حينما يتواجه النصر ضيفه الوحدة عند الساعة 19:30 من مساء اليوم على استاد آل مكتوم ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين من واقع رغبة الطرفين في الاقتراب أكثر من المقدمة. علماً أن 30 مواجهة تاريخية جمعت الفريقين في دوري المحترفين، ويتفوّق الوحدة بـ 17 انتصاراً مقابل 4 للنصر فقط، فيما تعادلا في 9 مباريات.

ولدى النصر الذي يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث الخامس برصيد «12 نقطة»، ما يكفي من الحوافز لتحقيق الانتصار في اللقاء بعد فوزه الملحمي في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام البطائح 4-3، إذ قدم اداءاً تفوق به على نفسه وضمن به النقاط الثلاث، ويدرك لاعبوه أن الانتصار في لقاء اليوم سيكون له الكثير من المكاسب، خصوصاً وأنه الأخيرة قبل التوقف الدولي.

وقال مدرب الفريق، الهولندي الفريد شرودر في مؤتمر صحافي إنه درس منافسه في مباراتيه أمام العين وكلباء، مضيفاً: «أنهم منافس قوي ويلعبون بطرق مختلفة، وشاهدت كيف حققوا الفوز على العين وكلباء، نحن سنعمل بالتأكيد على تطوير أداء الفريق، وإيجاد حلول للأخطاء التي تسببت في تلقينا أهدافا خلال مباراياتنا الماضية».

وعلى الطرف الأخر، يعيش الوحدة الذي يحتل المركز الثالث «13 نقطة» حالة من الاستقرار على مستوى النتائج، فبعد مرور ست جولات، فقد فاز الفريق في أربعة لقاءات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، علماً بانه لم يتذوق طعم الهزيمة في آخر ثلاث مباريات على التوالي (فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة).

من جانبه أكد مدرب الوحدة، النرويجي روني دايلا، أن فريقه يدخل مباراة اليوم بمعنويات إيجابية للغاية، وقال في مؤتمر صحافي: «ندرك أننا سنخوض مباراة ضد أحد فرق النخبة، ونحن على ثقة تامة بقدرتنا على العودة من ملعب المنافس بالثلاث نقاط».

في المواجهة الثانية التي تقام عند الساعة 16:50 عصراً، يحل فريق العروبة المنشي بفوزه على بني ياس بهدف دون مقابل، ضيفاً ثقيلاً على كلباء في لقاء يسعى من خلاله للاستفادة من الروح المعنوية لدى لاعبيه التي ارتفعت بعد الفوز على بني ياس ومغادرة المركز الأخير في جدول الترتيب إلى المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وعلى الطرف الأخير، يرفع كلباء صاحب المركز الثامن «7 نقاط» شعار التعويض للعودة لسكة الانتصارات بعد الخسارة التي تكبدها في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مستضيفه الوحدة، وخلال تلك المواجهة لم يستفد الفريق من تقدمه بهدف مبكر في الدقيقة 8 إذ استقبلت شباكه لاحقاً ثلاثية سجلها مهاجم الوحدة عمر خريبين لوحده.