برباعية مع الرأفة.. الشارقة يضاعف أوجاع بني ياس

استعاد الشارقة سلسلة انتصاراته وحقق فوزا مستحقا خارج قواعده على حساب بني ياس 4-1 اليوم الخميس، في افتتاح المرحلة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وافتتح التسجيل لمصلحة الشارقة، البرازيلي غيلهيرم بيرو، من متابعة لكرة كايو لوكاس التي وضعها من فوق الحارس فهد الظنحاني، وأكملها في المرمى "12".

ونجح "السماوي" في إدارك التعادل بفضل المدافع السويدي، ماتس غوهان، من متابعة لضربة ركنية نفذها زميله، لازار ماركوفيتش "22" لينقض عليها ويحولها في الشباك.

وأعاد لوان بيريرا التقدم من جديد لمصلحة الشارقة عبر ضربة جزاء تحصل عليها ونفذها بشكل ناجح في المرمى، "43".

وواصل الشارقة في الشوط الثاني أفضليته على مستوى النتيجة، اذ تمكن البديل تايرون كونراد من تعزيز تقدم للفريق الزائر، من متابعة لرأسية شاهين عبد الرحمن، ويخطفها من أمام الحارس فهد الظنحاني يُسجل أولي أهدافه بقميص الملك "81".

واختتم ديفيد بيتروفيتش، أهداف الفريق الزائر من هجمة مرتدة سريعة انطلق بها من وسط الملعب، حتى وصل إلى منطقة الـ18 وسدد في الشباك"90+1".

وبذلك استعاد الشارقة صدارة جدول المسابقة "مؤقتا" بعد رفع رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي رصيد بني ياس عند سبع نقاط.