فريق الإمارات يظفر بلقب طواف العالم لموسم 2024

ظفر فريق الإمارات بلقب طواف العالم للاتحاد الدولي للدراجات لموسم 2024 للمرة الثانية خلال عامين، بعدما كان قد فاز به في عام 2023.

وسجل 20 دراجاً مختلفاً من الفريق 81 انتصاراً، في وقت نجح الدراج تاديج بوجاكار في الحصول على لقب أفضل دراج في العالم للموسم الرابع على التوالي.

وكان موسم بوجاكار مميزاً بإنجازه الرائع في الفوز بجيرو دي إيطاليا وطواف فرنسا، ليصبح أول دراج يحقق هذا الفوز الثنائي المرموق منذ 54 عاماً، ثم أضاف بوجاكار لقب بطولة العالم إلى سجله، ليحقق ثلاثية تاريخية، ويصبح ثالث دراج يحقق هذا الإنجاز.

كما حقق انتصارات في سباقات اليوم الواحد، بما في ذلك انتصاراته في السباقات الكبرى مثل لييج باستون لييج ولومبارديا.

وقال مدير الفريق الرئيس التنفيذي، ماورو جيانتي: «تحقيق المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات للموسم الثاني على التوالي، نتيجة العمل الجاد من جميع أفراد الفريق، ونسعى دائماً لنكون أفضل فريق في العالم، ومن الواضح الآن أن جهودنا تؤتي ثمارها، وهذا يدل على الدعم والتفاني من جانب دراجينا، والإدارة، والفريق الداعم، والرعاة».