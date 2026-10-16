113 متسابقاً في انطلاق الموسم الرابع من تحدي «باها أبوظبي»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، انطلاق منافسات الجولة الأولى من الموسم الرابع لتحدي باها أبوظبي 2026-2027، غداً، في تلال سويحان، بمشاركة 113 متسابقاً وطاقماً من 23 جنسية، يتنافسون ضمن أربع فئات رئيسة، وذلك بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدرّاجات النارية، وتشمل المشاركة 71 متسابقاً في فئة الدرّاجات النارية، و13 في فئة الدرّاجات الرباعية «كواد»، وتسعة في فئة السيارات، و20 في فئة مركبات الباغي، بما يعكس تنوع المنافسات والإقبال على المشاركة في الموسم الجديد.

وقال المجلس في بيان: «تضم قائمة الدرّاجات النارية محمد البلوشي، وحمدان العلي، وخليفة الرميثي، فيما يشارك منصور الهلي، وخالد الكندي في فئة السيارات، إلى جانب حضور نسائي في منافسات الدرّاجات النارية والسيارات ومركبات الباغي»، وأضاف: «تتوزع منافسات الدرّاجات النارية على فئات 450 سي سي، وما فوق 450 سي سي، والماراثون، والمغامرات، والمخضرمين، والشباب والسيدات، فيما تشمل منافسات السيارات فئتَي T3 وT4، إلى جانب الدرّاجات الرباعية ومركبات الباغي ضمن فئة (برو)، وتوفر تلال سويحان، بتضاريسها الرملية، مسارات تتطلب مهارات عالية في القيادة والملاحة والتحكم بالمركبات، ما يمنح المشاركين اختباراً لقدراتهم في منافسات تجمع بين السرعة والتحمل والدقة».