«ترايثلون دبي T100» يكشف مساراته.. وحجوزاته تتجاوز 80%

أعلن منظمو النسخة الثالثة من ترايثلون دبي T100 مسارات السباقات التي تنطلق وتختتم في منطقة الممزر، وتشمل السباحة في المياه المفتوحة، وركوب الدراجات الهوائية عبر عدد من مناطق دبي، والجري في حديقة الممزر.

وتقام البطولة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل بتنظيم منظمة محترفي الترايثلون «PTO»، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة، وتتضمن 3 فئات رئيسة تناسب مستويات مختلفة من اللياقة والخبرة الرياضية، إلى جانب سباقات التتابع ضمن فئتي السبرينت والترايثلون الأولمبي.

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان لها، أن حجوزات المشاركة تجاوزت 80% من إجمالي المقاعد المتاحة، قبل شهر من انطلاق الحدث.

وتبدأ المنافسات بالسباحة قبالة ساحل الممزر، تليها مرحلة الدراجات الهوائية التي تمتد بمحاذاة الواجهة البحرية وعبر مناطق تاريخية في دبي، مروراً بجسر إنفينيتي وصولاً إلى ميناء راشد، حيث ترسو السفينة «كوين إليزابيث 2»، قبل العودة إلى الممزر لخوض مرحلة الجري عبر الحديقة حتى خط النهاية.

وتشمل الفئات الثلاث سباق السبرينت، الذي يتضمن السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات، والترايثلون الأولمبي، الذي يشمل السباحة لمسافة 1.5 كيلومتر، وركوب الدراجات لمسافة 40 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، إضافة إلى سباق T100 الرئيسي، الذي يتضمن السباحة لمسافة كيلومترين، وركوب الدراجات لمسافة 80 كيلومتراً، والجري لمسافة 18 كيلومتراً.

وتشهد نسخة العام الحالي إضافة فئة الترايثلون الأولمبي، إلى جانب سباقات التتابع التي تتيح للمشاركين تقاسم مراحل السباحة وركوب الدراجات والجري ضمن الفريق الواحد.

وإلى جانب سباقات الهواة، يتضمن الحدث منافسات للاعبات الترايثلون المحترفات، ضمن برنامج يجمع بين مشاركة الرياضيين الهواة ومنافسات المحترفين.