رصيد كريسبو ينفد.. و«شبح أكتوبر» يطارده

نفد رصيد المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وسط مطالب من جماهير ولاعبين سابقين في نادي العين برحيله عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام الأهلي المصري 0-3، أول من أمس، على استاد القاهرة، في ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم (فيفا إنتركونتيننتال).

وفوّت كريسبو على العين تحقيق مكاسب عدة في مباراة الأهلي، لفشله في الوصول إلى الدور نصف النهائي للبطولة التي من المقرر أن تستضيفها قطر في وقت لاحق من هذا العام، وخسارته قيمة الجائزة المالية التي كان مقرراً أن يحصل عليها في حال الفوز على «الأحمر» وقدرها مليونا دولار.

وواصل المدرب الأرجنتيني إخفاقاته مع العين، منذ أن تولى قيادة الفريق في نوفمبر من العام الماضي، إذ لم يتمكن سوى من تحقيق بطولة واحدة على صعيد دوري أبطال آسيا، في حين أخفق في الحصول على أي بطولة محلية الموسم الماضي، إلى جانب توديع «إنتركونتيننتال».

وخلال مسيرته مع العين، قاد كريسبو الفريق في 48 مباراة في مختلف المسابقات، حقق الفوز في 22 مباراة فقط، وخسر في 19 مباراة، وتعادل في سبعة لقاءات، ليُحقق أقل نسبة نتائج مع «الزعيم» من بين المدربين الأجانب الذين تولوا تدريبه في السنوات الماضية.

وسجل العين مع كريسبو 98 هدفاً بواقع (2.04 هدف كل مباراة)، في حين استقبل 78 هدفاً بواقع (1.6 هدف كل مباراة).

وقاد المدرب الأرجنتيني «الزعيم» منذ بداية الموسم الحالي في 13 مباراة، محققاً ستة انتصارات، مقابل أربع هزائم، وثلاثة تعادلات، إذ يحتل حالياً الفريق المركز قبل الأخير في بطولة النخبة الآسيوية برصيد نقطة واحدة، كما ابتعد خطوات كبيرة عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بوجوده في المركز السادس على جدول الدوري برصيد ثماني نقاط فقط، في خمس مباريات خاضها حتى الآن.

واستقبل العين في تلك المواجهات 27 هدفاً، ولم يخرج بشباك نظيفة سوى في مباراة واحدة فقط، وكانت ضد حتا في كأس رئيس الدولة، حينما فاز 4-0، وسجل 37 هدفاً في المواجهات الـ13.

وبعيداً عن أرقام كريسبو مع العين، اعترف كريسبو بأفضلية الأهلي في مباراته ضد العين وأحقيته في الفوز بتلك المواجهة. وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «لم نلعب بشكل جيد، ارتكبنا كثيراً من الأخطاء الفردية ودفعنا ثمنها غالياً، وعندما تلعب في مثل ذلك المستوى يكون من الصعب ارتكاب أخطاء مثل هذه».

وأضاف: «هذه هي كرة القدم، أحياناً يكون لديك تصور خاص بالمباراة، وتعتقد أنه خيار جيد، ثم تفلت الأمور من بين يديك، فلم يكن من السهل اللعب ضد مثل هذا النوع من الجماهير وعلى هذه الأرضية من الملعب، الحقيقة أن الفريق المصري لعب بشكل أفضل منا».

وتابع: «الأهلي أخذ المبادرة، ومفتاح الشوط الأول كان الخطأ الذي تسبب في الهدف الذي استقبلناه، هذه فرصة جيدة للتعلم، نعم كنا نتوقع أن يبادر الأهلي بالتسجيل وسط هذه الأجواء الحماسية، لكنني في الأخير فخور بلاعبي العين وما قدّموه معي».

وكانت مجموعة من جماهير فريق العين تحدثت لـ«الإمارات اليوم» في مقطع فيديو عقب نهاية المباراة، عبرت خلاله عن غضبها من طريقة إدارة المدرب هيرنان كريسبو للمباراة وحملته المسؤولية، وقالت إنه «أصبح لا يعرف أن يرتب الأوراق، وذهب آخرون إلى أن الفريق فقد شخصيته مع كريسبو في الموسم الحالي».

من جهته، أكد مدافع المنتخب ونادي العين سابقاً، المحلل جمعة خاطر، أن المدرب كريسبو لا يتحمل المسؤولية لوحده، وإنما هي مشتركة مع اللاعبين والإدارة، موضحاً أن «السفينة لا يقودها القبطان لوحده، وإنما يسهم جميع العاملين معه في قيادتها، كل حسب دوره».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إذا قام المدرب بدوره على أكمل وجه في وضع التشكيلة المناسبة، فإنه لا عذر للاعبين»، مضيفاً: «على كل لاعب أن يقوم بدوره على أكمل وجه. الفريق في المجمل لم يظهر بصورة جيدة حتى في المسابقة المحلية أمام الأندية التي تحتل المراكز الأخيرة في جدول الترتيب، الفريق ظل يظهر بلا لون ولا طعم ولا رائحة».

وأشار إلى أن «الإدارة يتوجب عليها ألا ترفع سقف التطلعات، خصوصاً أن الفريق حالياً في مرحلة بناء، عطفاً على العناصر الشابة التي تعاقدت معه في الانتقالات الصيفية». وأضاف: «الفريق لديه لاعبون صغار ممتازون ويحتاجون للصبر، من الأجدر ألا يتم رفع سقف الطموحات».

وعاد جمعة خاطر وأبدى استغرابه من الخيارات التي اعتمد عليها كريسبو في لقاء الأهلي المصري، وقال: «في ظل وجود لاعب مميز مثل تراوري، لماذا استعان المدرب باللاعب يحيى نادر العائد من الإصابة، ولماذا ترك لابا كودجو في دكة الاحتياط، على الرغم من أنه ظل يعمل على تحضيره منذ فترة طويلة».

واختتم: «في تقديري أن فريقاً حقق لقب دوري أبطال آسيا، فإن عليه أن يكون في مستوى متقدم، كما أن تكتيك كريسبو جعل العين أكثر نادٍ في العالم يعرف المنافسون طريقة لعبه التي تعتمد على إرسال الكرة من لاعب الوسط أليخاندرو كاكو باتجاه سفيان رحيمي».

كريسبو أقيل من منصبه مرتين في «أكتوبر»

كريسبو في دائرة الانتقادات بعد الخسارة بالثلاثة أمام الأهلي المصري . أ.ف.ب

يجد مدرب فريق العين، الأرجنتيني كريسبو، نفسه للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية في موقف لا يحسد عليه خلال شهر أكتوبر، الذي شهد إقالته من منصبه مرتين سابقاً، ليصبح هذا الشهر بمثابة كابوس حقيقي سيظل يطارد المدرب الأرجنتيني خلال مسيرته.

وكان كريسبو قد أُقيل في 13 أكتوبر 2021 من تدريب ساو باولو البرازيلي، بعد ثمانية أشهر، قاد خلالها الفريق البرازيلي للفوز ببطولة باوليستا وخاض 53 مباراة، حقق فيها 24 انتصاراً، و19 تعادلاً، و10 هزائم. وتكرر السيناريو في 11 أكتوبر 2023 حين أُقيل من تدريب الدحيل القطري بسبب تدهور نتائج الفريق، على الرغم من أنه حقق ثلاثة ألقاب هي: الدوري القطري، وكأس قطر، وكأس أوريدو، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومع تبقي يوم واحد على نهاية أكتوبر الجاري، فإن مصير استمرار المدرب الأرجنتيني مع فريق العين يبدو غير معروف، بعد الهزيمة الثقيلة بثلاثية على يد الأهلي المصري في كأس القارات (الإنتركونتيننتال).

يذكر أن فريق العين خاض خلال أكتوبر الجاري ست مباريات، لم يذق طعم الفوز إلا في لقاء واحد وكان على حساب حتا في كأس رئيس الدولة، إذ خسر أمام الغرافة القطري والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، والأهلي المصري في كأس القارات، وأمام الوحدة في بطولة الدوري، بينما تعادل 1-1 مع دبا الحصن متذيل ترتيب الدوري.