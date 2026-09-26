الصهباني: مباراة البحرين الأهم للمنتخب

أكد مشرف المنتخب الوطني لكرة القدم مطر الصهباني، أن الفوز على اليمن 4-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة «خليجي 27»، يمثل انطلاقة قوية لـ«الأبيض» في البطولة، مشيداً بأداء اللاعبين والجماهير التي حضرت المباراة. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الاستعداد بصورة جيدة للمواجهة المقبلة أمام البحرين، التي وصفها بأنها الأهم في الوقت الحالي، على حد تعبيره.

وقال مطر الصهباني لـ«الإمارات اليوم» إن الانتصار مهم للغاية في بداية مشوار الفريق في بطولة كأس الخليج، موضحاً: «الفوز يعد دفعة معنوية جيدة للمباراتين المقبلتين، خصوصاً أن المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة، والمنتخب اليمني كان منافساً صعباً بالنسبة لنا قبل انطلاق اللقاء، لذلك كان من المهم أن نحقق الفوز ونحصد النقاط في بداية المشوار، وهو ما يمنح اللاعبين ثقة إضافية قبل المواجهة المقبلة».

ونجح مدرب المنتخب الوطني الجديد، الكرواتي زلاتكو داليتش، في قيادة «الأبيض» للفوز بعدما سجل نيكولاس خيمينيز هدفين (26 و51)، والمدافع اليمني نادر سهل (36 بالخطأ في مرماه)، ولوان بيريرا (45+4) أهداف المباراة.

وتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، قبل مواجهة البحرين وقطر في الجولتين المقبلتين.

وأضاف الصهباني أن تقدم المنتخب بفارق أربعة أهداف منح الجهاز الفني فرصة لإراحة عدد من اللاعبين استعداداً للمباراة المقبلة، وقال: «بعد الهدف الرابع لجأ المدرب إلى إراحة بعض اللاعبين، لأن لدينا مباراة أمام البحرين في الجولة الثانية، وبالتالي كان من المهم أن نحافظ على جاهزية المجموعة، ونمنح بعض اللاعبين فرصة للراحة، خصوصاً أن ضغط المباريات في البطولة يحتاج إلى التعامل معه بصورة جيدة».

وشدد على أن مواجهة البحرين ستكون مختلفة، مضيفاً: «المباراة المقبلة أصعب، لأنها ستمنحنا انطلاقة للدور الثاني، لذا لابد أن نحضر لها بشكل جيد، وأن نركز بشكل صحيح، ونأمل أن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية».

وعن المدرب الجديد زلاتكو داليتش، قال الصهباني: «هو ليس جديداً على كرة الإمارات، حيث سبق أن تولى تدريب نادي العين نحو ثلاث سنوات، ويعرف إمكانات اللاعبين وأداءهم، ويعرفهم واحداً واحداً، وعندما احتاج إلى بعض المعلومات، وفرناها له، وتمكن من إعداد اللاعبين خلال أسبوع تقريباً للمباراة».

وأشار إلى أن المعرفة السابقة للمدرب باللاعبين ساعدته على اختصار الوقت خلال فترة الإعداد، وقال: «المدرب كان يعرف اللاعبين وأداءهم، وهذا الأمر ساعدنا خلال الفترة القصيرة التي سبقت المباراة، لكن في النهاية لا يمكن أن نحكم على كل شيء من مباراة واحدة، والبطولة مازالت في بدايتها، والمباريات المقبلة ستكون مختلفة، وتحتاج إلى تركيز أكبر».

وأضاف: «أنا، بأمانة، كمشرف على المنتخب، لا أريد أن تعطي نتيجة الفوز انطباعاً بأن منتخب الإمارات عالج كل ما يتعلق بمستواه في المباريات السابقة. الفوز مهم جداً، ونحن سعداء بالنتيجة والأداء، لكن يجب أن نضع المباراة في حجمها الطبيعي، ونفكر مباشرة في المباراة المقبلة، لأن البطولة تحتاج إلى الاستمرارية، وليس إلى نتيجة واحدة فقط».

. المباراة المقبلة أمام البحرين «حامل اللقب» ستكون أصعب لنا من مباراة المنتخب اليمني.