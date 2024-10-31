ريكيلمي: المنافسة على لقب الدوري لن تقتصر على شباب الأهلي والشارقة

أبدى لاعب شباب الأهلي، البرازيلي ريكيلمي هرنانديز، سعادته بانتقاله إلى «فرسان دبي» خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن لديه طموحات كبيرة، أبرزها حصد أكبر عدد من البطولات، بينما أشار إلى أن صدارة الفريق للائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لا تعني شيئاً، مشدداً على أن المنافسة على اللقب لن تقتصر على شباب الأهلي والشارقة.

وقال اللاعب المنضم إلى شباب الأهلي من كويابا البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يتردد في الموافقة على الانضمام إلى «فرسان دبي»، مبيناً أنه من الأندية المعروفة بشكل كبير في البرازيل.

وأوضح: «شباب الأهلي يضم عدداً كبيراً من اللاعبين البرازيليين، سواء حالياً أو بالنسبة للاعبين الذين انضموا إليه في المواسم الماضية، لذلك لم يكن الأمر صعباً بالنسبة لي في التعرف إلى النادي».

وأشار إلى أنه لم يواجه أي صعوبة في التأقلم مع فريقه الجديد، وقال: «كما ذكرت، فالفريق يضم عدداً كبيراً من اللاعبين البرازيليين، وهو ما جعلني لا أشعر بالغربة أو صعوبة التأقلم، إلى جانب أن دولة الإمارات المعيشة فيها رائعة، ومناسبة لجميع الجنسيات».

أما بالنسبة إلى رأيه في النتائج التي حققها شباب الأهلي في بداية الموسم الحالي، فقال: «أعتقد أننا نسير بشكل جيد، خصوصاً أن الفريق حقق العلامة الكاملة في الدوري، ويتصدر لائحة الترتيب، كما تأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، والأمر نفسه بالنسبة إلى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وعلى المستوى القاري، فالفريق يتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا 2».

ورداً على سؤال حول قوة المنافسة بين شباب الأهلي والشارقة في الدوري، قال: «الفريقان حققا أفضل النتائج حتى الآن في المسابقة، ولكن أرى أن المنافسة على اللقب لن تقتصر عليهما، وستضم أندية أخرى، إذ إن الموسم طويل، وسيشهد العديد من المباريات القوية».

وشدد اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 21 عاماً، على أن الجهاز الفني في شباب الأهلي لا ينظر إلى نتائج المنافسين، وقال: «نعمل في كل أسبوع بجدية كبيرة، ونستعد لجميع المنافسين بالأهمية نفسها، ويكون تركيزنا على أن نقدم أفضل ما لدينا، وأن نحقق الفوز، والجهاز الفني يشدد على اللاعبين بأهمية أن يكون اهتمامنا وتركيزنا بأنفسنا، وعدم النظر إلى نتائج الأندية المنافسة».

واختتم ريكيلمي تصريحاته بإشادته بجمهور شباب الأهلي، وقال: «أشكر جمهور النادي على تشجيعي ودعم اللاعبين بشكل عام، وأعدهم بأن أظهر بشكل جيد مع الفريق، وأن ننافس على جميع البطولات التي نشارك فيها».

. اللاعب أكد أنه لم يتردد في الانتقال إلى شباب الأهلي لأنه من الأندية المعروفة في البرازيل.