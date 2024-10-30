جولة البطاقات الحمراء تحرم الشارقة من حارسيه أمام بني ياس

سيحرم نادي الشارقة الذي يلاقي بني ياس عصر غداً الخميس في الجولة السابعة من دوري المحترفين،

من خدمات حارس مرماه الأساسي، عادل الحوسني، الذي تلقى بطاقة حمراء بشكل مباشر قبل نهاية مباراة فريقه ضد شباب الأهلي في الجولة السادسة، بعدما حاول تصديه للكرة بيده خارج منطقة الجزاء، لمنع تسديدة جويلهيرم من دخول مرماه.

كما سيغيب كذلك الحارس البديل مايد محسن مصبح عن المباراة بعدما تلقى هو الأخر بطاقة حمراء، عندما كان جالساً على مقاعد الاحتياط، بعد الاحداث التي وقعت على خلفية ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم أحمد سالم لشباب الأهلي، وشهدت اعتراضات من جانب مدرب وبدلاء الشارقة.

ومن المتوقع ان يحل بديلا عنهما في القائمة الاساسية الحارس الصاعد خالد توحيد.

ويغيب أربعة لاعبين عن الظهور في الجولة السابعة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين بداعي تلقيهم البطاقة الحمراء في الجولة الماضية.

وسيكون الغياب الأبرز للمهاجم الإيراني سردار آزمون، على الرغم من أن فريقه قد تأجلت مباراته ضد العين لمشاركة الأخير في مباراة الأهلي ببطولة «انتركونتننتال فيفا».

وتلقى لاعب البطائح محمد جمعة بطاقة حمراء عند الدقيقة 22 من زمن المباراة التي جمعت فريقه أمام النصر بعد تدخل خشن ضد لاعب النصر عثمان بوسعيد ليخسر فريقه جهوده في الجولتين السابعة والثامنة.

وبرزت الجولة السادسة من بين باق جولات الدوري بأنها الأكثر اشهارا للبطاقات الحمراء، ليرتفع بذلك عدد البطاقات الحمراء، منذ انطلاق المسابقة إلى 10 بطاقات.