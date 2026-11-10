«الانضباط» تعاقب خيمينيز بسبب «الإشارات الفاضحة».. غرامة 60 ألف درهم وإيقاف مباراتين

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم إيقاف لاعب الوصل، نيكولاس خيمينيز، مباراتين، وتغريمه 60 ألف درهم، بسبب قيامه بـ«حركات غير مهذبة وإشارات فاضحة»، وذلك على خلفية التصرف الذي بدر منه خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الجزيرة، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وكان خيمينيز قد تلقى بطاقة حمراء من حكم اللقاء خلال المباراة، التي شهدت التصرف محل العقوبة.

وسبق للاعب أن قدم اعتذاره عما بدر منه، عبر رسالة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته، التي وصفها بأنها غير لائقة، ومشدداً على التزامه بعدم تكرارها مستقبلاً.