«سوبر الصالات» بين البطائح وخورفكان اليوم

تستضيف القاعة الرياضية في نادي شباب الأهلي عند الساعة السادسة والربع من مساء اليوم، مباراة كأس السوبر للموسم الرياضي 2024-2025، بين فريقي البطائح وخورفكان.

ويطمح الفريقان إلى الفوز بأول ألقاب الموسم، إذ سيخوض البطائح المباراة، كونه حامل لقب الموسم الماضي لدوري الصالات، فيما كان خورفكان الوصيف.

ويُعدُّ فريق البطائح آخر نادٍ فاز بكأس السوبر في الموسم الماضي، بقيادة مدربه المواطن عدنان الهولي، بينما يُعدُّ نادي الوصل الأكثر حصداً لبطولات كأس السوبر، بعد أن فاز بأربعة ألقاب، ثم الظفرة بثلاثة، ثم خورفكان والوحدة وشباب الأهلي وكلباء والنصر والبطائح بواقع مرة واحدة.

بدوره، وصف إداري نادي خورفكان، هيثم الشاعر المباراة بـ«المهمة»، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «دخلنا الموسم، وأعيننا على جميع البطولات، نظراً لجاهزية الفريق من جميع النواحي».