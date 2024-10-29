تغريم شباب الاهلي والشارقة 85 الف درهم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تغريم نادي شباب الأهلي 10 آلاف درهم لقيام جماهيره «بإشعال العبوات الدخانية والتلفظ على لاعب الفريق المنافس» خلال مباراة القمة الأخيرة التي جمعت الفريق أمام الشارقة ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وحسب الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم «تم تغريم شباب الأهلي أيضا 30 الف درهم لحصول لاعبيه على عدد ست بطاقات في المباراة، فيما غرمت اللجنة نادي الشارقة 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإشعال العبوات الدخانية وإلقاء عبوات السوائل داخل أرض الملعب، كما غرمت النادي 35 الف درهم لحصول لاعبيه على عدد سبع بطاقات في المباراة الواحدة».