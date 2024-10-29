لوكا: الشارقة فريق رائع ومنظم.. لكن شباب الأهلي استحق الفوز

وصف لاعب شباب الأهلي، الصربي لوكا ميليفوجوفيتش، فريق الشارقة بـ«الرائع والمنظم»، لكنه أكد أحقية «فرسان دبي» بالفوز (2-1) في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، لكونه كان الأخطر والأكثر صناعة للفرص أمام المرمى، ما منحه النقاط الكاملة والصدارة منفرداً بـ18 نقطة.

ويُعدُّ اللاعب الصربي لوكا ميليفوجوفيتش، من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها شباب الأهلي والمدرب البرتغالي باولو سوزا منذ بداية الموسم، إذ لم يغب عن أي مباراة، ونجح في إحراز هدف حتى الآن، رغم مركزه في وسط الميدان.

وقال لوكا ميليفوجوفيتش، لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا انتصاراً كبيراً في مباراة صعبة أمام فريق الشارقة المنظم والرائع، فمن الصعب الفوز عليه، ولكن في النهاية نجحنا بحصد العلامة الكاملة، وأعتقد أن فريقنا كان الأخطر في أوقات عدة من المباراة، وصنع فرصاً خطرة، ليحقق الفوز المستحق».

وأضاف: «علينا الثبات أكثر في الدقائق الأخيرة من المباريات، كنا سنتلقى هدف التعادل في آخر سبع دقائق، نتيجة لهجوم الشارقة الخطر، لكن بالنظر إلى المباراة بشكل عام، فقد استحق شباب الأهلي الفوز، ويجب علينا التركيز على المباريات المقبلة».

وتابع: «الخسارة أمام ناساف في أوزبكستان بـ(دوري أبطال آسيا2)، واردة في كرة القدم، وهذه هي حياتنا كلاعبي كرة قدم، وكان لها تأثير إيجابي في الفريق لضرورة التركيز والعودة للانتصارات، ونجحنا في الفوز على الكويت الكويتي، ثم الفوز على الشارقة بالدوري، وسنأخذ راحة بسيطة قبل الاستعداد لمباراة الكويت مرة أخرى، وكل ما علينا هو التركيز فقط في المباريات المقبلة».