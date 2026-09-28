موعد قمة الإمارات وقطر في «خليجي 27».. صدام الصدارة قبل نصف النهائي

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب الإمارات مع نظيره القطري، في ختام منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 27"، بعدما ضَمِن المنتخبان التأهل إلى الدور نصف النهائي، لتتحول المباراة إلى مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة.

ويدخل الأبيض المباراة متصدراً المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على قطر صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه، بعدما حقق المنتخبان الفوز في أول جولتين.

ويملك منتخب الإمارات أفضلية رقمية واضحة قبل المواجهة، بعدما سجّل سبعة أهداف دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ليبلغ فارق أهدافه +7، مقابل ثلاثة أهداف سجلها المنتخب القطري دون أن تهتز شباكه، بفارق +3.

وحسم الأبيض تأهله إلى نصف النهائي بعد الفوز على اليمن 4-0، ثم البحرين 3-0، فيما حقق المنتخب القطري انتصارين على البحرين 2-0 واليمن 1-0.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للمنتخبين رغم ضمان التأهل، إذ ستحدد نتيجتها هوية متصدر ووصيف المجموعة الثانية، وبالتالي مسار كل منهما في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويحتاج منتخب الإمارات إلى الفوز أو التعادل لإنهاء دور المجموعات في الصدارة، مستفيداً من تفوقه الحالي بفارق الأهداف، بينما يحتاج المنتخب القطري إلى الفوز لانتزاع المركز الأول.

يُشار إلى أن مباراة الإمارات وقطر ستُقام يوم الأربعاء 30 سبتمبر، عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.