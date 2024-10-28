مصالحة بين كوزمين ومهاجم شباب الأهلي أزمون في صالة ملاكمة

تصالح مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، مع مهاجم شباب الأهلي، الإيراني سردار أزمون، بعد المشادة التي كانت قد حدثت بينهما في المباراة التي جمعت شباب الأهلي والشارقة، في قمة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت لصالح شباب الأهلي بنتيجة 2-1، ولكنها شهدت بعض الأحداث والمشادات التي كانت نتيجتها تعرض مدرب الشارقة للطرد والجلوس في المدرجات.

وحصلت «الإمارات اليوم» على صورة جمعت بين مدرب الشارقة كوزمين، والمهاجم الإيراني سردار، وهما معا اليوم ويبدو تواجدهما في صالة للملاكمة، مبتسمان ليغلقا ملف الأزمة التي حدثت سريعا وبعد أقل من 24 ساعة فقط من مباراة القمة التي جمعت الفريقان مساء الأحد في استاد راشد بدبي.

وكانت المباراة قد شهدت مشادة بسيطة على خلفية احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي، وأثناء غضب دكة البدلاء والجهاز الفني لفريق الشارقة ذهب المهاجم سردار ليحتفل أمامهما وهو ما أثار حفيظة المدرب الروماني.